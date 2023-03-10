رونالدو: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من الاتحاد

الجمعة، 10 مارس 2023 - 00:06

كتب : FilGoal

طارق حامد - كريستيانو رونالدو

يشعر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بخيبة أمل عقب الخسارة من اتحاد جدة.

وانفرد اتحاد جدة بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر بهدف دون رد.

وشارك الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة كاملة، فيما قاد كريستيانو رونالدو تشكيلة النصر.

أخبار متعلقة:
ومن غيره في الدوري الأوروبي.. دي ماريا يقود يوفنتوس لفوز صعب على فرايبورج مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ مؤتمر جارسيا: الخسارة من اتحاد جدة؟ لم نستحق ذلك والدوري مازال طويلا مدير يوفنتوس: استعادة النقاط المفقودة؟ نطالب بهذا المستند وسننتظر العدالة

وكتب رونالدو عبر "تويتر": "نشعر بخيبة أمل من النتيجة، لكننا نواصل التركيز على موسمنا والمباريات المقبلة".

وأضاف لاعب النصر: "شكرا لمشجعي النصر على دعمكم، نحن نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم!".

وخسر رونالدو للمرة الأولى في الدوري السعودي بقميص النصر بعدما خاض 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر امام الاتحاد.

ولعب رونالدو 7 مباريات مع النصر بجميع المسابقات وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 3

لمسات الكرة: 48

التمريرات الصحيحة: 24 من 36

دقة التمرير: 67%

خلق فرص: 0

مراوغات ناجحة: 2 من 3 (67%)

الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 7 (57%)

الصراعات الهوائية الناجحة: 7 من 8 (86%)

ارتكاب المخالفات: 2

التعرض للمخالفات: 1.

النصر السعودي كريستانو رونالدو
نرشح لكم
مؤتمر نونو سانتو: توقعت سيناريو الفوز على النصر مؤتمر جارسيا: الخسارة من اتحاد جدة؟ لم نستحق ذلك والدوري مازال طويلا دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام النصر كاد يسجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام النصر 3 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية بقيادة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يقهر "نصر رونالدو" ويتصدر الدوري السعودي انتهت كلاسيكو السعودية - الاتحاد (1) (0) النصر.. فوز حجازي وطارق على رونالدو كلاسيكو السعودية - فريق من الرقابة على المنشطات يتواجد في مباراة الاتحاد والنصر
أخر الأخبار
راشفورد: ليلة ليفربول باتت من الماضي.. الآن يجب أن نمضي قدما 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر نونو سانتو: توقعت سيناريو الفوز على النصر 3 ساعة | السعودية
دوري المؤتمر الأوروبي - فوز وست هام وفيورنتينا.. تعرف على نتائج ذهاب دور الـ 16 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مورينيو يستخدم بايرن ميونيخ للتهكم على تغييراته 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أثليتك: المغرب سيكون بديل أوكرانيا مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 4 ساعة | الكرة الإفريقية
بتشكيل السباعية.. مانشستر يونايتد يضرب بيتيس برباعية في الدوري الأوروبي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
رونالدو: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من الاتحاد 4 ساعة | السعودية
ومن غيره في الدوري الأوروبي.. دي ماريا يقود يوفنتوس لفوز صعب على فرايبورج 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 3 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل