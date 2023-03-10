رونالدو: نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة من الاتحاد

يشعر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي بخيبة أمل عقب الخسارة من اتحاد جدة.

وانفرد اتحاد جدة بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر بهدف دون رد.

وشارك الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة كاملة، فيما قاد كريستيانو رونالدو تشكيلة النصر.

وكتب رونالدو عبر "تويتر": "نشعر بخيبة أمل من النتيجة، لكننا نواصل التركيز على موسمنا والمباريات المقبلة".

وأضاف لاعب النصر: "شكرا لمشجعي النصر على دعمكم، نحن نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم!".

وخسر رونالدو للمرة الأولى في الدوري السعودي بقميص النصر بعدما خاض 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر امام الاتحاد.

ولعب رونالدو 7 مباريات مع النصر بجميع المسابقات وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 3

لمسات الكرة: 48

التمريرات الصحيحة: 24 من 36

دقة التمرير: 67%

خلق فرص: 0

مراوغات ناجحة: 2 من 3 (67%)

الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 7 (57%)

الصراعات الهوائية الناجحة: 7 من 8 (86%)

ارتكاب المخالفات: 2

التعرض للمخالفات: 1.