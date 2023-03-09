مؤتمر جارسيا: الخسارة من اتحاد جدة؟ لم نستحق ذلك والدوري مازال طويلا

يرى الفرنسي رودي جارسيا مدرب نادي النصر أن مشوار بطولة الدوري السعودي مازال طويلا.

وخسر من اتحاد جدة بهدف دون رد ضمن الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي.

وفقد النصر صدارة ترتيب الدوري بعدما توقف رصيده عند 46 نقطة خلف الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة في الصدارة.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن محبطين لأننا لم نستحق الخسارة، وكانت مباراة تنافسية، وبسبب الغيابات قررنا اللعب بطريقة مختلفة".

وأضاف "بسبب غياب ألفارو جونزاليس لفترة طويلة، قررت اللعب اليوم بـ 3 قلوب دفاع حتى يكون بجواره لاعبين جيدين".

وكشف جارسيا "الشيء السلبي الوحيد، أننا بالشوط الثاني فقدنا الاستحواذ على الكرة. الاتحاد سجل هدف بالطريقة التي يحبها، الهجمات المرتدة".

واختتم المدرب الفرنسي "الدوري مازال طويلًا نحن الآن خلف الاتحاد المتصدر بنقطة واحدة فقط".

وشارك الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة كاملة، فيما قاد كريستيانو رونالدو تشكيلة النصر.