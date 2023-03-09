مدير يوفنتوس: استعادة النقاط المفقودة؟ نطالب بهذا المستند وسننتظر العدالة

ينتظر فرانسيسكو كالفو مدير يوفنتوس العدالة في قضية خصم النقاط من فريقه في الدوري الإيطالي.

وخُصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب انتهاكات مالية.

وقال كالفو قبل لقاء فريقه ضد فرايبورج: "نسأل عن هذا المستند منذ البداية، لا نعرف ماذا سيحدث وسننتظر العدالة".

وتطرق للحديث عن استبعاد بول بوجبا لأسباب تأديبية قائلا: "وصل متأخرا وعليه احترام القواعد خاصة من اللاعبين المهمين، وليس صائبا ضمه بل وسيتم تغريمه".

ويأمل يوفنتوس أن يتم إلغاء حكم خصم الـ 15 نقطة من رصيده في جدول تريب الدوري الإيطالي.

وتزعم تقارير إيطالية أن هناك مستند ربما يكون حاسما في استعادة البيانكونيري لنقاطه المخصومة يطالب يوفنتوس بالحصول عليه.

الوثيقة تُعرف باسم "10940" حيث قُدمت ورقة إلى المدعي العام للاتحاد الإيطالي يوم 14 أبريل 2021.

وبحسب محامي يوفنتوس فأن 21 أبريل 2021 هو الوقت الذي كانت الدعوى مفتوحة فيه، ومنذ ذلك التاريخ كان أمام المدعي العام 60 يوما للتحقيقات و30 يوما لتسجيل المحاكمة.

وهو ما يعني أن مستند تحصل عليه المدعي العام بعد 14 يوليو 2021 وأدت لعقوبة خصم النقاط لم يكن قابلا للاستخدام، وما سيؤدي لإلغاء قرار المحكمة.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 35 نقطة بعد مرور 25 جولة من الدوري الإيطالي، وفي حال استعاد نقاطه المفقود سينافس على المركز الثاني والذي يحتله إنتر برصيد 50 نقطة.