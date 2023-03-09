أرتيتا: قدمنا الكرات للاعبي سبورتنج لشبونة.. وسنكون أفضل في ملعبنا

الخميس، 09 مارس 2023 - 22:45

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - سبورتنج لشبونة وأرسنال

انتقد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال فريقه عقب التعادل مع سبورتنج لشبونة مساء اليوم الخميس.

وتعادل أرسنال مع مضيفه سبورتنج لشبونة في ملعب جوزيه ألفالادي إيجابيا بهدفين لكل منهما في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتحدث أرتيتا عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "عندما تستقبل هدفين بتلك الطريقة وفي بطولة أوروبية وبعيدا عن ملعبك فسيكون من الصعب الخروج بنتيجة إيجابية".

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وواصل "قدمنا الكثير من الكرات لهم وأعطيناهم الأمل ليقوموا بالتحولات".

وأردف المدرب الإسباني "افتقدنا للتهديد الهجومي بغياب أربعة لاعبين ونحتاج للدفاع بشكل أفضل".

وعن الإياب قال: "في تلك المسابقة إن أردت التأهل فيجب أن تمر بلحظات صعبة، مازلنا أحياء ونتمنى أن نلعب بشكل أفضل في ملعبنا".

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل في ملعب الإمارات.

أرسنال سبورتنج لشبونة الدوري الأوروبي أرتيتا
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