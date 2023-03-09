دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام النصر

قاد طارق حامد فريقه اتحاد جدة لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر.

وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وشارك طارق حامد في المباراة كاملة، وتميز بدقة التمريرات خلال المباراة التي جمعت الفريقين في كلاسيكو الكرة السعودية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

ماذا قدم طارق حامد أمام النصر؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

لمسات الكرة: 91

التمريرات الصحيحة: 70 من 80

دقة التمرير: 88%

خلق فرص: 0

كرات طولية: 3 من 4 (75%)

الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 12 (33%)

الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 3 (67%)