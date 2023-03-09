تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر الأولمبي وزامبيا في تصفيات الأولمبياد

الخميس، 09 مارس 2023 - 22:32

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر الأولمبي بالهدف الأول ضد الجابون

أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا من نظيره الإفريقي بتغيير موعد مباراة العودة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي.

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي الشهر الجاري مع زامبيا في الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعُدّل موعد اللقاء وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

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ويقام لقاء الذهاب بالقاهرة كما هو يوم 22 مارس الجاري باستاد الدفاع الجوي.

وتحدد موعد بداية معسكر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم لمواجهتي زامبيا في إطار التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وحدد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفي للمنتخب يوم 15 مارس الجاري موعدا لانطلاق معسكره بالقاهرة.

وستقام مباراة الذهاب يوم 22 مارس باستاد الدفاع الجوي الساعة السادسة مساء.

ويتأهل الفائز من المباراتين إلي البطولة المجمعة المقرر إقامتها في المغرب، البطولة المجمعة يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وقال محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأوليمبي أن لاعبي الأهلي و الزمالك وفيوتشر وبيراميدز سينضمون فور العودة من المشاركة مع أنديتهم في البطولات الإفريقية.

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق فوزا كبيرا على الجابون بثلاثية أهداف دون رد استعدادا لمواجة زامبيا، وسبقها بالفوز على المغرب مرتين وديا 2- 3 و 1-2 فى مدينة الرباط.

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