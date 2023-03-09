كاد يسجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام النصر
الخميس، 09 مارس 2023 - 22:29
كتب : FilGoal
قاد أحمد حجازي فريقه اتحاد جدة لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر.
وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.
وشارك أحمد حجازي في المباراة كاملة، وكاد أن يسجل هدفا من ضربة راسية قوية مرت أعلى مرمى النصر بقليل.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.
ماذا قدم حجازي أمام النصر؟
دقائق اللعب: 90
أهداف: 0
صناعة أهداف: 0
تسديدات: 1
لمسات الكرة: 62
التمريرات الصحيحة: 49 من 54
دقة التمرير: 91%
كرات طولية صحيحة: 3 من 7 (43%)
قطع الكرات: 3
الصراعات الأرضية الناجحة: 0 من 0 (0%)
الصراعات الهوائية الناجحة: 3 من 4 (75%)
نرشح لكم
دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام النصر بقيادة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يقهر "نصر رونالدو" ويتصدر الدوري السعودي حوار صلاح مع جيرارد - كيف غير الملك المصري قراره في نهائي 2019 كلاسيكو السعودية - فريق من الرقابة على المنشطات يتواجد في مباراة الاتحاد والنصر كلاسيكو السعودية - حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام النصر كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر أمام اتحاد جدة خبر في الجول – محمد عاطف لاعب بترول أسيوط يقضي فترة معايشة في باستيا الفرنسي كلاسيكو السعودية - شكوك حول نجم اتحاد جدة.. وجاهزية حجازي لمواجهة النصر