كاد يسجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام النصر

الخميس، 09 مارس 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

حجازي ورونالدو

قاد أحمد حجازي فريقه اتحاد جدة لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر.

وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وشارك أحمد حجازي في المباراة كاملة، وكاد أن يسجل هدفا من ضربة راسية قوية مرت أعلى مرمى النصر بقليل.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

ماذا قدم حجازي أمام النصر؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 1

لمسات الكرة: 62

التمريرات الصحيحة: 49 من 54

دقة التمرير: 91%

كرات طولية صحيحة: 3 من 7 (43%)

قطع الكرات: 3

الصراعات الأرضية الناجحة: 0 من 0 (0%)

الصراعات الهوائية الناجحة: 3 من 4 (75%)

أحمد حجازي
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