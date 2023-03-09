3 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية

بمشاركة كريستيانو رونالدو نجم النصر، خسر العالمي أمام الاتحاد بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانفرد اتحاد جدة بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر.

وشارك الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة كاملة، فيما قاد كريستيانو رونالدو تشكيلة النصر.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد؟

دقائق اللعب: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 3

لمسات الكرة: 48

التمريرات الصحيحة: 24 من 36

دقة التمرير: 67%

خلق فرص: 0

مراوغات ناجحة: 2 من 3 (67%)

الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 7 (57%)

الصراعات الهوائية الناجحة: 7 من 8 (86%)

ارتكاب المخالفات: 2

التعرض للمخالفات: 1