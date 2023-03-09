لشبونة وأرسنال يتعادلان في مباراة مجنونة

تعادل سبورتنج لشبونة مع ضيفه أرسنال إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

واستضاف لشبونة منافسه أرسنال في ملعب جوزيه ألفالادي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

افتتح ويليام ساليبا أهداف المباراة في الدقيقة 22 لأرسنال.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق جونسالو إيناسيو في الدقيقة 34.

ووضع باولينيو فريقه لشبونة في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 55.

لكن أدرك أرسنال التعادل عن طريق هيديماسا موريتا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب الإمارات.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من لشبونة وسدد بيدرو جونسالفيز كرة مقوسة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 22 ومن ركلة ركنية حولها ساليبا برأسية سكنت الشباك ليعلن عن تقدم أرسنال.

ومن رأسية أخرى وبعد 12 دقيقة أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق جونسالو إيناسيو.

وسدد ماركوس إدواردز كرة قوية تصدى لها مات تيرنر حارس أرسنال.

وفي الدقيقة 42 سدد جرانيت تشاكا الكرة برأسية قوية تصدى لها أنطونيو أدان قبل أن تعبر خط المرمى.

وكاد فابيو فييرا يضيف الهدف الثاني لأرسنال لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 55 تابع باولينيو كرة مرتدة من تصدي تيرنر لتسديدة بيدرو جونسالفيز ليعلن عن الهدف الثاني للسبورتنج لشبونة.

وأهدر جابرييل مارتينيلي انفرادا بعدما انطلق من قبل منتصف الملعب وراوغ الحارس لكن سانت جوستي تدخل وشتت الكرة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 62 سدد تشاكا كرة قوية ارتطمت بجسد هيديماسا موريتا وغيرت الكرة تجاهها لتسكن الشباك وتعلن عن تعادل أرسنال.

وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف بعد تدخل ساكا في استخلاصه للكرة قبل تمريرها لتشاكا.

وكاد فابيو فييرا يسجل الهدف الثالث للمدفعجية لكن أنطونيو أدان تصدى له.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي مباراة أخرى فاز باير ليفركوزن على فرينكفاروزي المجري بهدفين دون رد.

وانتصر روما على ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء كذلك.

وتعادل يونيون برلين مع سانت جيلواز البلجيكي بثلاثة أهداف لكل منهما.