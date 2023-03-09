بقيادة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يقهر "نصر رونالدو" ويتصدر الدوري السعودي

الخميس، 09 مارس 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

انفرد اتحاد جدة بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي عقب الفوز على النصر.

وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وشارك الثنائي الدولي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في المباراة كاملة، فيما قاد كريستيانو رونالدو تشكيلة النصر.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.

الاتحاد عادل ثاني أطول سلسلة من الشباك النظيفة في تاريخ دوري المحترفين والمُسجلة باسم الهلال (7 مباريات متتالية بين فبراير وأبريل 2015).

حارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي عادل رقم الأسطورة محمد الدعيّع كأكثر عدد من الشباك النظيفة خلال موسمٍ واحد بدوري المحترفين (14).

وصف المباراة

بدأ اتحاد جدة المباراة بهجوم ضاغط على مرمى النصر بحثا عن تسجيل هدف التقدم مبكرا.

وأرسل برونو هنريكي عرضية أرضية من الجانب الأيمن قابلها عبد الرزاق حمدالله بتسديدة قوية لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

ورد النصر بعرضية من ركنية من الجانب الأيسر عن طريق عبد الرحمن غريب أبعدها جروهي حارس الاتحاد بقبضة يده.

وحاول الاتحاد مجددا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق كورونادو لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى نواف العقيدي حارس مرمى النصر

وقاد رونالدو هجمة خطيرة لنادي النصر وتبادل التمرير مع عبد الرحمن غريب لكن جروهي أنقذ تسديدة رونالدو الخطيرة.

وشهدت بداية الشوط الثاني تبديل أول في صفوف النصر بنزول عبد الله الخيبري وخروج لويس جوستافو

وارتكب طارق حامد خطأ على سلطان الغنام من مكان خطير على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين قليلا سددها رونالدو أعلى من المرمى.

وأرسل كورنادو عرضية من الجانب الأيسر لصالح الاتحاد قابلها برونو هنريكي برأسية قوية مرت خطيرة بجوار القائم الأيمن لمرمى النصر.

ونجح نواف العقيدي حارس النصر في إبعاد الكرة من أمام عبد الرزاق حمدالله في موقف انفراد صريح بالمرمى قبل أن تصل الكرة إلى رومارينيو يسدد بيمناه قوية ينجح ألفارو جونزاليس في إبعاد الكرة من على خط المرمى وينقذ هدف مؤكد.

وأرسل عبد الرحمن العبود عرضية خطيرة قابلها رومارينيو برأسية قوية نجح نواف العقيدي في الإمساك بالكرة من الوضع طائرًا.

وأهدر أحمد حجازي فرصة هدف محقق بعدما مرت رأسيته الخطيرة أعلى مرمى النصر.

ونجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وأنقذ مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد فرصة التعادل للنصر في الوقت القاتل بعد تسديدة سامي النجعي.

الاتحاد كريستيانو رونالدو
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