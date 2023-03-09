مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1) - (1) بيتيس.. يوفنتوس (0) - (0) فرايبورج

الخميس، 09 مارس 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

هدف راشفورد في ريال بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة من هنا

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- فريد

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: فوت فيجورست

كما نتابع معكم أحداث مباراة يوفنتوس ضد فرايبورج في الدور ذاته.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – بريمير – أليكس ساندرو

الوسط: خوان كوادرادو – فابيو ميريتي – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – فيليب كوستيتش

الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

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مانشستر يونايتد (1) - (0) بيتيس

ق 32 جووووووووول التعادل أيوزي بيريز يدرك التعادل على يمين دي خيا بعد تمريرة من خوانمي

ق 30 ركنية تصل إلى فاران يحولها بالرأس فيحاول كاسيميرو تسديدها عكس وضعية جسده ولكن تبعد الكرة عن المرمى

ق 29 راشفورد يسدد ولكن الحارس كلاوديو برافو يتصدى إلى ركنية

ق 27 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة

ق 17 فيجورست يسدد كرة على الطائر ولكنها تمر بجوار القائم

ق 9 فاوت فيجورست يسدد بالرأس ولكن الحارس يتصدى

ق 6 جووووووووووووووووووووول ماركوس راشفورد يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة في أعلى الزاوية الضيقة للحارس

ق 5 جوووول ولكن الراية.. هدف فيجورست يلغى بداعي التسلل

بداية المباراة

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يوفنتوس (0) - (0) فرايبورج

ق 23 ليوناردو بونوتشي بدلا من أليكس ساندرو بسبب الإصابة

ق 19 خوان كوادرادو يسدد ولكن فليكين يتصدى ببراعة

ق 14 جوووول ولكن لا يحتسب.. مخالفة ضد مانويل لوكاتيلي

ق 13 أدريون رابيو يسدد ولكن الحارس مارك فليكين يتصدى

ق 2 فيليب كوستيتش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي ريال بيتيس
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