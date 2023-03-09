مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1) - (1) بيتيس.. يوفنتوس (0) - (0) فرايبورج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- فريد

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: فوت فيجورست

كما نتابع معكم أحداث مباراة يوفنتوس ضد فرايبورج في الدور ذاته.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – بريمير – أليكس ساندرو

الوسط: خوان كوادرادو – فابيو ميريتي – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – فيليب كوستيتش

الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

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مانشستر يونايتد (1) - (0) بيتيس

ق 32 جووووووووول التعادل أيوزي بيريز يدرك التعادل على يمين دي خيا بعد تمريرة من خوانمي

ق 30 ركنية تصل إلى فاران يحولها بالرأس فيحاول كاسيميرو تسديدها عكس وضعية جسده ولكن تبعد الكرة عن المرمى

ق 29 راشفورد يسدد ولكن الحارس كلاوديو برافو يتصدى إلى ركنية

ق 27 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة

ق 17 فيجورست يسدد كرة على الطائر ولكنها تمر بجوار القائم

ق 9 فاوت فيجورست يسدد بالرأس ولكن الحارس يتصدى

ق 6 جووووووووووووووووووووول ماركوس راشفورد يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة في أعلى الزاوية الضيقة للحارس

ق 5 جوووول ولكن الراية.. هدف فيجورست يلغى بداعي التسلل

بداية المباراة

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يوفنتوس (0) - (0) فرايبورج

ق 23 ليوناردو بونوتشي بدلا من أليكس ساندرو بسبب الإصابة

ق 19 خوان كوادرادو يسدد ولكن فليكين يتصدى ببراعة

ق 14 جوووول ولكن لا يحتسب.. مخالفة ضد مانويل لوكاتيلي

ق 13 أدريون رابيو يسدد ولكن الحارس مارك فليكين يتصدى

ق 2 فيليب كوستيتش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة