مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1) - (1) بيتيس.. يوفنتوس (0) - (0) فرايبورج
الخميس، 09 مارس 2023 - 21:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.
لمتابعة المباراة من هنا
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت
في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- فريد
في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني
في الهجوم: فوت فيجورست
كما نتابع معكم أحداث مباراة يوفنتوس ضد فرايبورج في الدور ذاته.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني
الدفاع: دانيلو – بريمير – أليكس ساندرو
الوسط: خوان كوادرادو – فابيو ميريتي – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – فيليب كوستيتش
الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش
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مانشستر يونايتد (1) - (0) بيتيس
ق 32 جووووووووول التعادل أيوزي بيريز يدرك التعادل على يمين دي خيا بعد تمريرة من خوانمي
ق 30 ركنية تصل إلى فاران يحولها بالرأس فيحاول كاسيميرو تسديدها عكس وضعية جسده ولكن تبعد الكرة عن المرمى
ق 29 راشفورد يسدد ولكن الحارس كلاوديو برافو يتصدى إلى ركنية
ق 27 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة
ق 17 فيجورست يسدد كرة على الطائر ولكنها تمر بجوار القائم
ق 9 فاوت فيجورست يسدد بالرأس ولكن الحارس يتصدى
ق 6 جووووووووووووووووووووول ماركوس راشفورد يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة في أعلى الزاوية الضيقة للحارس
ق 5 جوووول ولكن الراية.. هدف فيجورست يلغى بداعي التسلل
بداية المباراة
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يوفنتوس (0) - (0) فرايبورج
ق 23 ليوناردو بونوتشي بدلا من أليكس ساندرو بسبب الإصابة
ق 19 خوان كوادرادو يسدد ولكن فليكين يتصدى ببراعة
ق 14 جوووول ولكن لا يحتسب.. مخالفة ضد مانويل لوكاتيلي
ق 13 أدريون رابيو يسدد ولكن الحارس مارك فليكين يتصدى
ق 2 فيليب كوستيتش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة