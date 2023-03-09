انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (4) - (1) بيتيس.. يوفنتوس (1) - (0) فرايبورج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- فريد

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: فوت فيجورست

كما نتابع معكم أحداث مباراة يوفنتوس ضد فرايبورج في الدور ذاته.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – بريمير – أليكس ساندرو

الوسط: خوان كوادرادو – فابيو ميريتي – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – فيليب كوستيتش

الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

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مانشستر يونايتد (4) - (1) بيتيس

ق 85 رأسية رائعة من أيتور رويبال يتصدى لها دافيد دي خيا

ق 82 سكوت مكتوميناي بدلا من فريد

ق 82 جووووووووول فيجورست يسجل الهدف الرابع ليونايتد بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي

ق 81 ويليان خوسيه بدلا من خوانمي

ق 76 فاوت فيجورست يسدد من متابعة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 71 كاسيميرو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 66 بورخا إجلسياس وأندريس خواردادو بدلا من أيوزي بيريز وجيدو رودريجيز

ق 66 خروج راشفورد وشو ونزول جادون سانشو وتيريل مالاسيا

ق 63 أنتوني يتلقى تمريرة برونو ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 60 سيرخيو كاناليس وأيتور روبيال بدلا من لويز هنريكي

ق 58 جوووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث ليونايتد برأسية قوية بعد عرضية من لوك شو

ق 53 جوووووول أنتوني يسجل الثاني بتسديدته المعتادة.. 2-1 بعد تمريرة من برونو

ق 46 آرون وان بيساكا بدلا من ديوجو دالوت

استراحة

ق 41 أيوزي بيريز يسدد كرة خطيرة ولكن الكرة تصطدم بدفاعات الشياطين

ق 32 جووووووووول التعادل أيوزي بيريز يدرك التعادل على يمين دي خيا بعد تمريرة من خوانمي

ق 30 ركنية تصل إلى فاران يحولها بالرأس فيحاول كاسيميرو تسديدها عكس وضعية جسده ولكن تبعد الكرة عن المرمى

ق 29 راشفورد يسدد ولكن الحارس كلاوديو برافو يتصدى إلى ركنية

ق 27 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة

ق 17 فيجورست يسدد كرة على الطائر ولكنها تمر بجوار القائم

ق 9 فاوت فيجورست يسدد بالرأس ولكن الحارس يتصدى

ق 6 جووووووووووووووووووووول ماركوس راشفورد يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة في أعلى الزاوية الضيقة للحارس

ق 5 جوووول ولكن الراية.. هدف فيجورست يلغى بداعي التسلل

بداية المباراة

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يوفنتوس (1) - (0) فرايبورج

نهاية المباراة

ق 88 مايكل جريجوريتش بدلا من لوكاس هولر

ق 78 مويسي كين بدلا من فيلييب كوستيتش

ق 68 خروج فيليب لينهارت ونزول كريستيان سترايتش

ق 67 خروج دوسان فلاهوفيتش ونزول فيديريكو كييزا

ق 64 إلغاء الهدف

ق 63 الهدف يتم مراجعته عبر تقنية الفيديو

ق 62 جوووووول لوكاس هولر يسجل التعادل لهوفنهايم بتسديدة رائعة على يسار الحارس

ق 60 فيليب كوستيتش يسدد على حدود المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع

ق 59 خروج رولاند سالاي وماكسيميليان إجستاين ونزول ريتسو دوان ويانيك كيتيل

ق 53 جووووول أنخيل دي ماريا يسجل هدفا رائعا بلمسة رائعة من عرضية كوستيتش

ق 48 دوسان فلاهوفيتش يتلقى العرضية داخل المنطقة ولكن تسديدته تعلو العارضة

ق 46 نيكولو فايولي بدلا من فابيو ميريتي

استراحة

ق 41 فابيو ميريتي يسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 32 جيلسون بريمر يسدد رأسية من ركنية ولكن تمر بجوار القائم

ق 25 دوسان فلاهوفيتش يسدد ركلة حرة يتصدى لها الحارس

ق 23 ليوناردو بونوتشي بدلا من أليكس ساندرو بسبب الإصابة

ق 19 خوان كوادرادو يسدد ولكن فليكين يتصدى ببراعة

ق 14 جوووول ولكن لا يحتسب.. مخالفة ضد مانويل لوكاتيلي

ق 13 أدريون رابيو يسدد ولكن الحارس مارك فليكين يتصدى

ق 2 فيليب كوستيتش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة