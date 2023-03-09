انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (4) - (1) بيتيس.. يوفنتوس (1) - (0) فرايبورج
الخميس، 09 مارس 2023 - 21:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.
لمتابعة المباراة من هنا
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت
في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- فريد
في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني
في الهجوم: فوت فيجورست
كما نتابع معكم أحداث مباراة يوفنتوس ضد فرايبورج في الدور ذاته.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني
الدفاع: دانيلو – بريمير – أليكس ساندرو
الوسط: خوان كوادرادو – فابيو ميريتي – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – فيليب كوستيتش
الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش
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مانشستر يونايتد (4) - (1) بيتيس
ق 85 رأسية رائعة من أيتور رويبال يتصدى لها دافيد دي خيا
ق 82 سكوت مكتوميناي بدلا من فريد
ق 82 جووووووووول فيجورست يسجل الهدف الرابع ليونايتد بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي
ق 81 ويليان خوسيه بدلا من خوانمي
ق 76 فاوت فيجورست يسدد من متابعة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 71 كاسيميرو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 66 بورخا إجلسياس وأندريس خواردادو بدلا من أيوزي بيريز وجيدو رودريجيز
ق 66 خروج راشفورد وشو ونزول جادون سانشو وتيريل مالاسيا
ق 63 أنتوني يتلقى تمريرة برونو ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 60 سيرخيو كاناليس وأيتور روبيال بدلا من لويز هنريكي
ق 58 جوووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث ليونايتد برأسية قوية بعد عرضية من لوك شو
ق 53 جوووووول أنتوني يسجل الثاني بتسديدته المعتادة.. 2-1 بعد تمريرة من برونو
ق 46 آرون وان بيساكا بدلا من ديوجو دالوت
استراحة
ق 41 أيوزي بيريز يسدد كرة خطيرة ولكن الكرة تصطدم بدفاعات الشياطين
ق 32 جووووووووول التعادل أيوزي بيريز يدرك التعادل على يمين دي خيا بعد تمريرة من خوانمي
ق 30 ركنية تصل إلى فاران يحولها بالرأس فيحاول كاسيميرو تسديدها عكس وضعية جسده ولكن تبعد الكرة عن المرمى
ق 29 راشفورد يسدد ولكن الحارس كلاوديو برافو يتصدى إلى ركنية
ق 27 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة
ق 17 فيجورست يسدد كرة على الطائر ولكنها تمر بجوار القائم
ق 9 فاوت فيجورست يسدد بالرأس ولكن الحارس يتصدى
ق 6 جووووووووووووووووووووول ماركوس راشفورد يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة في أعلى الزاوية الضيقة للحارس
ق 5 جوووول ولكن الراية.. هدف فيجورست يلغى بداعي التسلل
بداية المباراة
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يوفنتوس (1) - (0) فرايبورج
نهاية المباراة
ق 88 مايكل جريجوريتش بدلا من لوكاس هولر
ق 78 مويسي كين بدلا من فيلييب كوستيتش
ق 68 خروج فيليب لينهارت ونزول كريستيان سترايتش
ق 67 خروج دوسان فلاهوفيتش ونزول فيديريكو كييزا
ق 64 إلغاء الهدف
ق 63 الهدف يتم مراجعته عبر تقنية الفيديو
ق 62 جوووووول لوكاس هولر يسجل التعادل لهوفنهايم بتسديدة رائعة على يسار الحارس
ق 60 فيليب كوستيتش يسدد على حدود المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع
ق 59 خروج رولاند سالاي وماكسيميليان إجستاين ونزول ريتسو دوان ويانيك كيتيل
ق 53 جووووول أنخيل دي ماريا يسجل هدفا رائعا بلمسة رائعة من عرضية كوستيتش
ق 48 دوسان فلاهوفيتش يتلقى العرضية داخل المنطقة ولكن تسديدته تعلو العارضة
ق 46 نيكولو فايولي بدلا من فابيو ميريتي
استراحة
ق 41 فابيو ميريتي يسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
ق 32 جيلسون بريمر يسدد رأسية من ركنية ولكن تمر بجوار القائم
ق 25 دوسان فلاهوفيتش يسدد ركلة حرة يتصدى لها الحارس
ق 23 ليوناردو بونوتشي بدلا من أليكس ساندرو بسبب الإصابة
ق 19 خوان كوادرادو يسدد ولكن فليكين يتصدى ببراعة
ق 14 جوووول ولكن لا يحتسب.. مخالفة ضد مانويل لوكاتيلي
ق 13 أدريون رابيو يسدد ولكن الحارس مارك فليكين يتصدى
ق 2 فيليب كوستيتش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع
بداية المباراة