انتهت في الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (4) - (1) بيتيس.. يوفنتوس (1) - (0) فرايبورج

الخميس، 09 مارس 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

هدف راشفورد في ريال بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة من هنا

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- فريد

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: فوت فيجورست

كما نتابع معكم أحداث مباراة يوفنتوس ضد فرايبورج في الدور ذاته.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: دانيلو – بريمير – أليكس ساندرو

الوسط: خوان كوادرادو – فابيو ميريتي – أدريان رابيو – مانويل لوكاتيلي – فيليب كوستيتش

الهجوم: أنخيل دي ماريا – دوشان فلاهوفيتش

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مانشستر يونايتد (4) - (1) بيتيس

ق 85 رأسية رائعة من أيتور رويبال يتصدى لها دافيد دي خيا

ق 82 سكوت مكتوميناي بدلا من فريد

ق 82 جووووووووول فيجورست يسجل الهدف الرابع ليونايتد بعد تمريرة من سكوت مكتوميناي

ق 81 ويليان خوسيه بدلا من خوانمي

ق 76 فاوت فيجورست يسدد من متابعة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 71 كاسيميرو يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 66 بورخا إجلسياس وأندريس خواردادو بدلا من أيوزي بيريز وجيدو رودريجيز

ق 66 خروج راشفورد وشو ونزول جادون سانشو وتيريل مالاسيا

ق 63 أنتوني يتلقى تمريرة برونو ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 60 سيرخيو كاناليس وأيتور روبيال بدلا من لويز هنريكي

ق 58 جوووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثالث ليونايتد برأسية قوية بعد عرضية من لوك شو

ق 53 جوووووول أنتوني يسجل الثاني بتسديدته المعتادة.. 2-1 بعد تمريرة من برونو

ق 46 آرون وان بيساكا بدلا من ديوجو دالوت

استراحة

ق 41 أيوزي بيريز يسدد كرة خطيرة ولكن الكرة تصطدم بدفاعات الشياطين

ق 32 جووووووووول التعادل أيوزي بيريز يدرك التعادل على يمين دي خيا بعد تمريرة من خوانمي

ق 30 ركنية تصل إلى فاران يحولها بالرأس فيحاول كاسيميرو تسديدها عكس وضعية جسده ولكن تبعد الكرة عن المرمى

ق 29 راشفورد يسدد ولكن الحارس كلاوديو برافو يتصدى إلى ركنية

ق 27 أنتوني يسدد ولكن فوق العارضة

ق 17 فيجورست يسدد كرة على الطائر ولكنها تمر بجوار القائم

ق 9 فاوت فيجورست يسدد بالرأس ولكن الحارس يتصدى

ق 6 جووووووووووووووووووووول ماركوس راشفورد يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة في أعلى الزاوية الضيقة للحارس

ق 5 جوووول ولكن الراية.. هدف فيجورست يلغى بداعي التسلل

بداية المباراة

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يوفنتوس (1) - (0) فرايبورج

نهاية المباراة

ق 88 مايكل جريجوريتش بدلا من لوكاس هولر

ق 78 مويسي كين بدلا من فيلييب كوستيتش

ق 68 خروج فيليب لينهارت ونزول كريستيان سترايتش

ق 67 خروج دوسان فلاهوفيتش ونزول فيديريكو كييزا

ق 64 إلغاء الهدف

ق 63 الهدف يتم مراجعته عبر تقنية الفيديو

ق 62 جوووووول لوكاس هولر يسجل التعادل لهوفنهايم بتسديدة رائعة على يسار الحارس

ق 60 فيليب كوستيتش يسدد على حدود المنطقة والكرة تصطدم بالدفاع

ق 59 خروج رولاند سالاي وماكسيميليان إجستاين ونزول ريتسو دوان ويانيك كيتيل

ق 53 جووووول أنخيل دي ماريا يسجل هدفا رائعا بلمسة رائعة من عرضية كوستيتش

ق 48 دوسان فلاهوفيتش يتلقى العرضية داخل المنطقة ولكن تسديدته تعلو العارضة

ق 46 نيكولو فايولي بدلا من فابيو ميريتي

استراحة

ق 41 فابيو ميريتي يسدد على حدود المنطقة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 32 جيلسون بريمر يسدد رأسية من ركنية ولكن تمر بجوار القائم

ق 25 دوسان فلاهوفيتش يسدد ركلة حرة يتصدى لها الحارس

ق 23 ليوناردو بونوتشي بدلا من أليكس ساندرو بسبب الإصابة

ق 19 خوان كوادرادو يسدد ولكن فليكين يتصدى ببراعة

ق 14 جوووول ولكن لا يحتسب.. مخالفة ضد مانويل لوكاتيلي

ق 13 أدريون رابيو يسدد ولكن الحارس مارك فليكين يتصدى

ق 2 فيليب كوستيتش يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

بداية المباراة

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