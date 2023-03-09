خبر في الجول - موعد تجمع منتخب مصر لمواجهتي مالاوي
الخميس، 09 مارس 2023 - 20:52
كتب : بسام أبوبكر
استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على موعد التجمع المقبل تحضيرا لمواجهتي مالاوي.
ويلعب منتخب مصر مرتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.
وحسبما علم فإن فيتوريا حدد يوم 20 مارس الجاري موعدا للتجمع المقبل لمنتخب مصر تحضيرا لمواجهتي مالاوي.
فيما أعلن محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر في وقت سابق عن تحديد فيتوريا يوم 17 مارس الجاري لإعلان القائمة النهائية لمباراتي مالاوي.
وكان روي فيتوريا قد أعلن القائمة المبدئية اللاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس الجاري.
وشهدت القائمة غياب محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة.
نرشح لكم
مصر في المجموعة الأولى للشرق الأوسط لتصفيات كأس العالم في لعبة فيفا 2023 غياب تريزيجيه والنني وعودة مرسي.. فيتوريا يعلن أسماء المحترفين لمباراتي مالاوي ماذا قال فيتوريا بعد ثنائية صلاح التاريخية أمام مانشستر يونايتد تحديد موعد معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للقاء زامبيا رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية ومنتخب مصر أفضل لاعب وحارس ومدرب.. كيف جاءت اختيارات روي فيتوريا في جوائز الأفضل؟ خبر في الجول - عن منتخب الشباب ولجنة الحكام.. اجتماع آخر ومؤتمر صحفي لاتحاد الكرة اجتماع عاجل لاتحاد الكرة عقب توديع منتخب مصر للشباب من أمم إفريقيا