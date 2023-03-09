خبر في الجول - موعد تجمع منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

الخميس، 09 مارس 2023 - 20:52

كتب : بسام أبوبكر

مران منتخب مصر - فيتوريا

استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على موعد التجمع المقبل تحضيرا لمواجهتي مالاوي.

ويلعب منتخب مصر مرتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وحسبما علم فإن فيتوريا حدد يوم 20 مارس الجاري موعدا للتجمع المقبل لمنتخب مصر تحضيرا لمواجهتي مالاوي.

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يفكر في التعاقد مع كانسيلو حوار صلاح مع جيرارد - كيف غير الملك المصري قراره في نهائي 2019 مران الزمالك – تأهيل لـ عمر جابر وتعليمات خاصة لـ فتوح استعدادا للقاء إنبي دي يونج: مانشستر يونايتد؟ أريد البقاء في برشلونة لسنوات عديدة

فيما أعلن محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر في وقت سابق عن تحديد فيتوريا يوم 17 مارس الجاري لإعلان القائمة النهائية لمباراتي مالاوي.

وكان روي فيتوريا قد أعلن القائمة المبدئية اللاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس الجاري.

وشهدت القائمة غياب محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة.

كما عاد سام مرسي للظهور من جديد مع منتخب مصر بعد فترة من الغياب.

وجاءت قائمة المحترفين التي أعلنا البرتغالي روي فيتوريا كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة

طارق حامد – اتحاد جدة

أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور

سام مرسي – إبسويتش تاون

أحمد حمدي – مونتريال

مصطفى محمد – نانت

عمر مرمويش – فولفسبورج

إمام عاشور – ميتيلاند

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد موعد مباراة مصر مع مالاوي في في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

وستقام المباراة يوم 24 مارس في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لإستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

منتخب مصر روي فيتوريا
نرشح لكم
مصر في المجموعة الأولى للشرق الأوسط لتصفيات كأس العالم في لعبة فيفا 2023 غياب تريزيجيه والنني وعودة مرسي.. فيتوريا يعلن أسماء المحترفين لمباراتي مالاوي ماذا قال فيتوريا بعد ثنائية صلاح التاريخية أمام مانشستر يونايتد تحديد موعد معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادا للقاء زامبيا رقم قياسي جديد.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 300 مع الأندية ومنتخب مصر أفضل لاعب وحارس ومدرب.. كيف جاءت اختيارات روي فيتوريا في جوائز الأفضل؟ خبر في الجول - عن منتخب الشباب ولجنة الحكام.. اجتماع آخر ومؤتمر صحفي لاتحاد الكرة اجتماع عاجل لاتحاد الكرة عقب توديع منتخب مصر للشباب من أمم إفريقيا
أخر الأخبار
لشبونة وأرسنال يتعادلان في مباراة مجنونة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس - دي ماريا يجاور فلاهوفيتش في الهجوم.. وغياب بوجبا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بقيادة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يقهر "نصر رونالدو" ويتصدر الدوري السعودي 34 دقيقة | السعودية
مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (0) - (0) بيتيس.. يوفنتوس (0) - (0) فرايبورج 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل استقبال 7 أهداف أو أكثر في الدوري الإنجليزي ضربة كبيرة! 49 دقيقة | تقرير في الجول
خبر في الجول - موعد تجمع منتخب مصر لمواجهتي مالاوي ساعة | منتخب مصر
تشكيل الدوري الأوروبي – تين هاج يواجه بيتيس باختياراته ضد ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: برشلونة يفكر في التعاقد مع كانسيلو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل