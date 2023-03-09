تشكيل الدوري الأوروبي – تين هاج يواجه بيتيس باختياراته ضد ليفربول

حافظ إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على تشكيله ضد ليفربول في مواجهة ريال بيتيس.

ويستضيف يونايتد منافسه ريال بيتيس مساء اليوم الخميس في ملعب أولد ترافورد في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى ليونايتد منذ هزيمته التاريخية الأحد الماضي أمام ليفربول بسباعية دون رد في ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لوك شو- رافائيل فاران- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: كاسيميرو- فريد

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أنتوني

في الهجوم: فوت فيجورست