سبورت: برشلونة يفكر في التعاقد مع كانسيلو

يفكر برشلونة في التعاقد مع جواو كانسيلو الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ والمعار إليه من مانشستر سيتي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس فإن برشلونة يرغب في التفاوض مع مانشستر سيتي الصيف المقبل لاستقدام كانسيلو في ظل معاناته من أزمة في الظهير الأيمن.

إذ أن تشافي هيرنانديز مدرب البلوجرانا يعتمد على جولز كوندي في ذلك المركز رغم أن مكانه الأساسي هو قلب الدفاع.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لديه أفضلية عن الأندية الأخرى للتعاقد مع اللاعب البرتغالي في ظل العلاقة القوية التي تجمع رئيس النادي خوان لابورتا مع وكيل كانسيلو، جورجي مينديز.

لكن أكد التقرير أن الصفقة لن تكون سهلة في ظل رغبة سيتي في الحصول على مبلغ كبير نظير الموافقة على رحيل اللاعب.

يأتي ذلك بعد تقرير ذكرت أن بايرن لا ينوي تحويل إعارة كانسيلو إلى انتقال نهائي بنهاية الموسم الجاري.

ويمتد تعاقد كانسيلو مع سيتي حتى صيف عام 2027.