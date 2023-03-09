مران الزمالك – تأهيل لـ عمر جابر وتعليمات خاصة لـ فتوح استعدادا للقاء إنبي

واصل عمر جابر لاعب الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له للتخلص من الإصابة العضلية التي خضع لها.

وخاض عمر جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، وذلك عقب مشاركته مع اللاعبين في فقرة الإحماء.

واستأنف الزمالك اليوم الخميس مرانه استعدادا للقاء إنبي الأحد المقبل في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وعقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة مع اللاعبين وطالبهم فيها بالتركيز على مباراة إنبي وإغلاق صفحة الانتصار على الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

ومنح فيريرا تعليمات خاصة لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق إلى جانب توضيح بعض الأدوار المطلوبة على مستوى بناء الهجمة والارتداد الدفاعي.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الترجي مجموعة من التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي.

وشهدت التدريبات إشادة من مدرب الحراس أيمن طاهر بمستوى محمد صبحي عقب تألقه في لقاء الترجي والذي انتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.