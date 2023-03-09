دي يونج: مانشستر يونايتد؟ أريد البقاء في برشلونة لسنوات عديدة
الخميس، 09 مارس 2023 - 19:27
كتب : FilGoal
كشف فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة عن رغبته بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني لسنوات عديدة وذلك ردا على ارتباطه بالانتقال لمانشستر يونايتد.
فرينكي دي يونج
النادي : برشلونة
وتحدث اللاعب الهولندي لإذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية قائلا: "أنا هادئ للغاية وسعيد جدا بتواجدي في برشلونة".
وواصل "أريد البقاء في برشلونة لسنوات عديدة مقبلة".
وارتبط دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بناء على رغبة المدرب الهولندي للفريق إريك تين هاج لكن اللاعب فضل الاستمرار مع البلوجرانا.
وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من صفوف أياكس في صيف عام 2019.
وخاض اللاعب صاحب الـ25 عاما 172 مباراة مع برشلونة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع 19 آخرين.
وتوج دي يونج مع برشلونة بلقبي كأس إسبانيا وكأس السوبر الأوروبي.
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