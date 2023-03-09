انتهت كلاسيكو السعودية - الاتحاد (1) (0) النصر.. فوز حجازي وطارق على رونالدو

الخميس، 09 مارس 2023 - 19:20

كتب : FilGoal

طارق حامد - كريستيانو رونالدو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة اتحاد جدة والنصر في الجولة 20 من الدوري السعودي.

يواجه أحمد حجازي وطارق حامد ثنائي الاتحاد، كريستيانو رونالدو قائد النصر.

وتقام المباراة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة معقل الاتحاد.

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ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت فوز حجازي وطارق على رونالدو

ق 90+3: جروهي يتألق ضد رونالدو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء

ق 80: جووووووووووول أوووووووووووووول.. رومارينيو يتقدم لاتحاد جدة

ق 74: رأسية من حجازي أعلى من العارضة.

ق 64: نواف العقيدي يتألق ويتصدى لرأسية قوية من رومارينيو.

ق 56: فرصة بروحين للاتحاد.. الحارس يتصدى لانفراد وألفارو يمنع تسديدة رومارينيو من على الخط

ق 55: عرضية من كورنادو ورأسية هنريكي تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 28: جروهي يتصدى ببراعة لتسديدة رونالدو المنفرد.

ق 24: عرضية من الجهة اليسرى ورأسية من برونو هنريكي تمر بجوار القائم.

ق 8: عبد الله مادو يتصدى لتسديدة رومارينيو من داخل منطقة الجزاء

ق 7: رأسية من عبد الإله العمري وتصدي سهل من مارسيلو جروهي حارس الاتحاد.

ق 3: عرضية من إيجور كورنادو وتسديدة من حمد الله تمر بعيدة عن المرمى

بداية اللقاء

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