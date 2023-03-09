كلاسيكو السعودية - فريق من الرقابة على المنشطات يتواجد في مباراة الاتحاد والنصر

تشهد مباراة الاتحاد والنصر تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

ويلعب الاتحاد أمام النصر مساء الخميس على استاد الجوهرة المشعة ضمن الجولة 20 من منافسات دوري روشن السعودي.

وأعلن حساب دوري روشن السعودي في توتير عن تواجد فريق من الرقابة على المنشطات في مباراة الكلاسيكو.

وأوضح حساب الدوري السعودي أن فريق الرقابة على المنشطات، أبلغ إداري فريقي النصر والاتحاد، بالإجراءات المتبعة للكشف.

ويتواجد الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد ضمن التشكيلة الأساسية للبرتغالي نونو سانتو.

فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل نادي النصر السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد.