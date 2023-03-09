من مباراة واحدة.. تحديد ملعبي نهائي كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا 2023

الخميس، 09 مارس 2023 - 19:13

كتب : FilGoal

كوبا ليبرتادوريس - كوبا سود أمريكانا

أعلن أليخاندرو دومينيجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونيمبول) ملعبي نهائي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا 2023.

وبدأت نسخة 2023 من كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا، حيث وصلنا إلى الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات.

ويستضيف ملعب ماراكانا في البرازيل نهائي كوبا ليبرتادوريس.

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فيما يستضيف ملعب في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي نهائي كوبا سود أمريكانا.

وللموسم الخامس على التوالي تقام المباراة النهائية من المسابقتين على أرض محايدة.

وسبق أن استضاف ملعب ماراكانا نهائي نسخة 2020 بين بالميراس وسانتوس.

واستضافت بيرو والبرازيل وأوروجواي والإكوادور نهائي النسخ السابقة من كوبا ليبرتادوريس.

ويحمل فلامنجو البرازيلي لقب كوبا ليبرتادوريس 2022 بالفوز على أتليتكو باراناينسي.

وسبق أن استضاف ملعب سينتيناريو نهائي نسخة 2021 من كوبا سود أمريكانا.

واستضافت باراجواي وأوروجواي اللقب مرتين، فيما استضاف ملعب ماريو كيميبس في الأرجنتين مرتين.

ويحمل إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري لقب كوبا سود أمريكانا 2022 بالفوز على ساو باولو البرازيلي.

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