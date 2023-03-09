انتهت الدوري الأوروبي – سبورتنج لشبونة (2) - (2) أرسنال.. تعادل مثير

الخميس، 09 مارس 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

سبورتنج لشبونة وأرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سبورتنج لشبونة وأرسنال التي تقام في ملعب جوزيه ألفالادي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق80: مازال التعادل مستمرا.

ق64: رأسية من فابيو فييرا تصدى لها أدان وحولها لركلة ركنية.

ق63: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف بعد تدخل من ساكا على لاعب لشبونة قبل تمرير الكرة لتشاكا.

ق62: جووووول التعااااادل لأرسنال بهدف عكسي بعد تسديدة من تشاكا ارتطمت بجسد هيديماسا موريتا وغيرت الكرة تجاهها لتسكن الشباك وتعلن عن تعادل أرسنال.

ق59: مارتينيلي يهدر انفرادا بعدما انطلق من قبل منتصف الملعب وراوغ الحارس لكن سانت جوستي تدخل وشتت الكرة لخارج الملعب.

ق55: جوووووووووووول ثاااااان لسبورتنج لشبونة عن طريق باولينيو بعد متابعته كرة مرتدة من تصدي تيرنر لتسديدة بيدرو جونسالفيز.

ق50: تسديدة من فابيو فييرا مرت بجوار المرمى بقليل.

ق48: تسديدة من مارتينيلي تصدى لها أدان.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق42: رأسية قوية من تشاكا تصدى لها أدان قبل أن تعبر الكرة خط المرمى.

ق39: تسديدة من ماركوس إدواردز تصدى لها تيرنر.

ق35: جووووووووووول التعااااادل للشبونة برأسية من جونسالو إيناسيو.

ق22: جووووووووووول أوووووول لأرسنال برأسية من ساليبا.

ق6: تسديدة مقوسة من بيدرو جونسالفيز لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

انطلاق المباراة.

أرسنال سبورتنج لشبونة الدوري الأوروبي
نرشح لكم
لشبونة وأرسنال يتعادلان في مباراة مجنونة تشكيل يوفنتوس - دي ماريا يجاور فلاهوفيتش في الهجوم.. وغياب بوجبا مباشر الدوري الأوروبي - مانشستر يونايتد (1) - (1) بيتيس.. يوفنتوس (0) - (0) فرايبورج تشكيل الدوري الأوروبي – تين هاج يواجه بيتيس باختياراته ضد ليفربول سبورت: برشلونة يفكر في التعاقد مع كانسيلو حوار صلاح مع جيرارد - كيف غير الملك المصري قراره في نهائي 2019 دي يونج: مانشستر يونايتد؟ أريد البقاء في برشلونة لسنوات عديدة تشكيل الدوري الأوروبي – مارتينيلي مهاجم أمام سبورتنج لشبونة
أخر الأخبار
دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام النصر 3 دقيقة | السعودية
تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر الأولمبي وزامبيا في تصفيات الأولمبياد 12 دقيقة | منتخب مصر
كاد يسجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام النصر 15 دقيقة | المحترفون
خالد عبد الفتاح: تغيير مركزي لا يمثل أي مشكلة.. ومواجهة صنداونز لن تكون سهلة 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
3 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية 36 دقيقة | السعودية
لشبونة وأرسنال يتعادلان في مباراة مجنونة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يوفنتوس - دي ماريا يجاور فلاهوفيتش في الهجوم.. وغياب بوجبا ساعة | الكرة الأوروبية
بقيادة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يقهر "نصر رونالدو" ويتصدر الدوري السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل