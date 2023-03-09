تشكيل الدوري الأوروبي – مارتينيلي مهاجم أمام سبورتنج لشبونة
الخميس، 09 مارس 2023 - 18:51
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة سبورتنج لشبونة في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
وتقام المباراة على ملعب جوزيه ألفالادي في البرتغال.
وكان أرسنال تأهل لتلك المرحلة عقب تصدره لمجموعته فيما وصل سبورتنج لشبونة لها بعدما هبط من دوري أبطال أوروبا وتخطى عقبة ميتييلاند الدنماركي في مرحلة خروج المغلوب.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مات تيرنر
في الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جاكوب كيويور- أوليكساندر زينشينكو
في الوسط: جرانيت تشاكا- جورجينيو- فابيو فييرا
في الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل مارتينيلي- ريس نيلسون
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