تشكيل الدوري الأوروبي – مارتينيلي مهاجم أمام سبورتنج لشبونة

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة سبورتنج لشبونة في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة على ملعب جوزيه ألفالادي في البرتغال.

وكان أرسنال تأهل لتلك المرحلة عقب تصدره لمجموعته فيما وصل سبورتنج لشبونة لها بعدما هبط من دوري أبطال أوروبا وتخطى عقبة ميتييلاند الدنماركي في مرحلة خروج المغلوب.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مات تيرنر

في الدفاع: بن وايت- ويليام ساليبا- جاكوب كيويور- أوليكساندر زينشينكو

في الوسط: جرانيت تشاكا- جورجينيو- فابيو فييرا

في الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل مارتينيلي- ريس نيلسون