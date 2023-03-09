تنس طاولة - في الجول يكشف تفاصيل جلسة عمر عصر مع الخطيب

الخميس، 09 مارس 2023 - 18:48

كتب : محمد فتحي

عمر عصر - محمود الخطيب

عاد عمر عصر نجم تنس الطاولة المصري إلى الأهلي من جديد، وعلم FilGoal.com تفاصيل ما دار في جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع عمر عصر لمدة موسمين مقبلين بعد فترة احتراف.

وعلم FilGoal.com أن الجلسة تمحورت حول كيفية دعم الأهلي لاستعدادات لاعب منتخب مصر بشكل شخصي قبل أولمبياد باريس 2024 والبطولات العالمية المقبلة.

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ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل وصلت أيضا لكيفية استفادة النادي في اللعبة، وكيف يطور الأهلي اللعبة بحيث لا تتوقف عند النطاق العربي والإفريقي بل تصل للمنافسة على المستوى العالمي كتنظيم والمشاركة في كأس العالم للأندية وحصد بميداليات، وتنظيم أحداث عالمية أخرى.

واحترف عمر عصر في الفترة الماضية في ألمانيا.

وكان هناك اتفاق بين الأهلي وعمر عصر للمشاركة مع الفريق الأحمر في المرحلة الختامية من الدوري المصري وكذلك بطولة إفريقيا للأندية.

وتنطلق بطولة الأندية الإفريقية في 1 مايو المقبل وتستمر حتى 3 من الشهر ذاته في كينيا.

ثم تبدأ كأس إفريقيا لتنس الطاولة والتي يشارك فيها منتخب مصر من 4 وحتى 9 مايو.

وبعد ذلك تنطلق الدورة المجمعة الثانية للدوري المصري في 11 مايو.

وكشف عمر عصر عبر صفحة الأهلي الرسمية: "ألعب مع الأهلي منذ كان عمري تسع سنوات والآن سعيد جدا بالعودة مجددا بعد فترة طويلة من الاحتراف".

وأضاف عصر "أتمنى تحقيق المزيد من البطولات، وكنت محظوظا بالانضمام إلى الفريق منذ كان عمري تسع سنوات، لدي ثقة في فريق تنس الطاولة بالأهلي لتحقيق الكثير من البطولات".

واختتم عصر تصريحاته "نسعى لتحقيق أمر يسعد جماهير الأهلي في تنس الطاولة".

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