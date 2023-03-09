حوار- بطل العالم ونجم بيتيس.. عن ميسي وملحمة جماهير الأرجنتين ومواجهة يونايتد

تحدث جيدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس وبطل العالم مع منتخب الأرجنتين عن ذكريات التتويج في مونديال قطر 2022، وتعادله السلبي مع ريال مدريد في مباراة فاز بجائزة رجلها.

وقال رودريجيز خلال حديثه مع ذا أثلتيك: "لقد نمت لمدة ساعتين فقط بعد هذه المباراة، لقد كانت رائعة أمام خصم متطلب".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي قال جيدو: "أنا سعيد بالقرعة لأني أعرف لاعبا في يونايتد. ليتشا (ليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين) أعرفه جيدا".

وأضاف "إنه محارب وجيد في الهواء. كونه ليس طويلا لا يؤثر على طريقة لعبه، كما أنه جيد في الخروج بالكرة والتمرير. كنا معا في نفس النادي في الأرجنتين (ديفينسا ي خوستيسيا)، وهنأته على خطوة الانتقال إلى يونايتد".

وعن كأس العالم قال: "أنت تحلم دائما بتمثيل علم بلادك وارتداء قميصها. كنت عازما على الاستمتاع بكل لحظة في وقتي مع المنتخب والتعلم من كامل التجربة".

وأوضح "من الصعب إيجاد الكلمات. كل يوم في المدرسة كنا نغني النشيد الوطني، وحينها كنت أتخيل أني أفعلها بقميص الأرجنتين في مباراة، وأخيرا حدث هذا، في منتخب بطريقه للفوز بكأس العالم".

وواصل جيدو رودريجيز: "ليس من السهل الوصول إلى قطر من الأرجنتين، فالمسافة بعيدة والسفر مكلف، ولكن الجماهير كانت في كل مكان طوال البطولة بالآلاف. لن أنسى ذلك".

وتابع "الجماهير كانوا في الشوارع منذ اليوم الأول وحتى مغادرتنا بالكأس. كان من المهم أن نحظى بهذا الدعم وأن نستمع إلى أغانيهم، خصوصا أغنية Muchachos الشهيرة".

وأخيرا عن ليونيل ميسي قائد المنتخب قال: "إنه المفتاح والقائد. لقد قادنا إلى كل الألقاب التي فزنا بها بداية من كوبا أمريكا 2021. قبل النهائي ضد البرازيل هدأنا وطالبنا بمواصلة العمل معا".

واختتم "واصلنا حتى أصبحنا أبطال العالم، ولكن قبل 4 سنوات كنا أصغر وبحاجة لمن يرشدنا. ليو مثال لنا في إخلاصه وتفانيه وتدربه مع المنتخب. حاولنا تقليده، ولكن بالطبع لا يمكنك نسخ ليونيل ميسي".

وفاز منتخب الأرجنتين بمونديال قطر في الثامن عشر من ديسمبر الماضي بعد التغلب على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.