الدرجة الثانية – لافيينا يتصدر وملاحقة من الجونة.. وصراع مشتعل في القاهرة

الخميس، 09 مارس 2023 - 17:57

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة 21 من مجموعة الصعيد من الدرجة الثانية بالإضافة لمواجهتين ضمن منافسات مجموعة القاهرة.

وتعادل كيما أسوان مع لافيينا سلبيا بدون أهداف وفاز الجونة على تليفونات بني سويف بهدفين لهدف.

سجل للتليفونات محمد عبد الفتاح، فيما أحرز هدفي الجونة كل من حسام إيفونا وعلي خليل.

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وفاز شبان قنا على المدينة المنورة بثلاثة أهداف دون رد سجلهم مصطفى عبد العاطي وعلي خليل وعبد الله هشام.

وتعادل أسمنت أسيوط مع النصر للتعدين إيجابيا بهدفين لكل فريق.

سجل لأسمنت أسيوط محمود أيمن وأحمد رمضان من ركلة جزاء.

فيما سجل للنصر للتعدين كل من أحمد سعيد من ركلة جزاء وحسام هريدي.

وفاز الألومنيوم على ملوي برباعية مقابل هدف.

وانتصر مصر للمقاصة على طامية بهدفين لهدف.

وتقام غدا مباراة المنيا مع الفيوم، وديروط مع بترول أسيوط لاستكمال الجولة.

وفي مجموعة القاهرة فاز بتروجت على وادي دجلة بهدف دون رد سجله توفيق محمد.

وجاء ترتيب مجموعة الصعيد كالتالي:

1 – لافيينا 47 نقطة

2- الجونة 44 نقطة

3- بترول أسيوط 41 نقطة (من 20 مباراة)

4- النصر للتعدين 39 نقطة

5- مصر للمقاصة 37 نقطة

6- الألومنيوم 31 نقطة

7- كيما أسوان 31 نقطة

8- المنيا 28 نقطة (من 20 مباراة)

9- أسمنت أسيوط 24 نقطة

10- ديروط 22 نقطة (من 20 مباراة)

11- الفيوم 21 نقطة (من 20 مباراة)

12- شبان قنا 21 نقطة

13- ملوي 18 نقطة

14- مركز شباب طامية 17 نقطة

15- تليفونات بني سويف 17 نقطة

16- المدينة المنورة 12 نقطة

أما مجموعة القاهرة فأصبح ترتيبها كالتالي:

1 – السكة الحديد 42 نقطة

2- زد 41 نقطة

3- وادي دجلة 41 نقطة (من 21 مباراة)

4- القناة 38 نقطة

5- بتروجت 35 نقطة (من 21 مباراة)

6- الترسانة 31 نقطة

7- العبور 28 نقطة

8- المصرية للاتصالات 27 نقطة

9- منتخب السويس 26 نقطة

10- بورتو السويس 26 نقطة

11- المستقبل سبورت 23 نقطة

12- الإنتاج الحربي 21 نقطة

13- كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة

14- إيسترن كومباني 19 نقطة

15- النصر 18 نقطة

16- الإعلاميين 9 نقاط

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد مجموعة القاهرة
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