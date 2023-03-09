كلاسيكو السعودية - رونالدو يقود هجوم النصر أمام اتحاد جدة
الخميس، 09 مارس 2023 - 18:29
كتب : FilGoal
أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتجاد ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويشارك كريستيانو رونالدو بصفة أساسية في قيادة هجوم فريقه.
ويغيب أندرسون تاليسكا هداف الدوري السعودي برصيد 13 هدف عن تشكيلة النصر بسبب الإصابة.
ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد.
وجاء تشكيل النصر لمواجهة الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: سلطان الغنام - ألفارو جونزاليس - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - جيسلان كونان
خط الوسط: عبد المجيد الصليهم - لويز جوستافو
الهجوم: عبد الرحمن غريب - محمد مران - كريستيانو رونالدو.
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