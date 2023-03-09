كلاسيكو السعودية - حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام النصر
الخميس، 09 مارس 2023 - 18:39
كتب : FilGoal
أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.
وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي- أحمد بامسعود
خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - إيجور كورنادو
الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله.
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