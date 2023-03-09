كلاسيكو السعودية - حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام النصر

أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي- أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي - إيجور كورنادو

الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله.