ريال مدريد يعترض على قرار تعويض جماهير نهائي دوري الأبطال بباريس

اعترض نادي ريال مدريد على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعويض الجماهير التي عانت أثناء دخول ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس والجماهير التي فشلت في دخول الملعب.

يويفا يقرر تعويض الجماهير التي عانت في نهائي دوري الأبطال بباريس

نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 الذي أقيم في باريس بين ليفربول وريال مدريد شهد الكثير من الفوضى التي حدثت خارج الملعب وتسببت في تأخير انطلاق مباراة لمدة 36 دقيقة يوم 28 مايو الماضي.

ونشر ريال مدريد بيانا جاء على النحو الآتي:

فيما يتعلق بالحوادث الخطيرة التي وقعت في محيط ملعب فرنسا في سان دوني، بالعاصمة الفرنسية باريس، في 28 مايو 2022، بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، يريد النادي توضيح التالي:

- في 13 فبراير 2023، تم نشر تقرير أعده فريق من الخبراء المعينين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). بعد فحص وثائق وفيرة وإجراء الاختبارات التي اعتُبرت مناسبة، توصل فريق الخبراء هذا، من بين مؤسسات أخرى، إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسه هو المسؤول بشكل مباشر عما حدث في محيط الملعب. يحمّل التقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مسؤولية الاختيار التعسفي للمكان وتنظيم المباراة النهائية، حيث هددت العيوب الخطيرة لذلك التنظيم أمن الجماهير التي حضرت المباراة وسلامتها البدنية، إذ وقع عدد كبير منهم ضحايا سرقة التذاكر والأمتعة الشخصية مثل الحقائب والهواتف والمحافظ. والأخطر من ذلك، أن بعض هؤلاء المشجعين تعرضوا لاعتداءات جسدية تطلبت عناية طبية ودخول المستشفى.

- بالنظر إلى قوة استنتاجات الخبراء وخطورة الحقائق الموضحة، أجرى ريال مدريد محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن تقييم التعويضات التي سيتم منحها للجماهير. أودع نادينا ثقته، دون تردد، في أن هذه الحلول ستكون متناسبة مع خطورة ما حدث ونطاق الأضرار ومسؤولية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن كل ذلك.

- لسوء الحظ، يعتبر نادينا ان الاقتراح الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسمياً، يوم الثلاثاء الماضي، غير كافٍ، إذ يشمل فقط سداد ثمن التذاكر، على ان يكون ذلك مشروطاً باستيفاء سلسلة من المتطلبات، بينها إثبات وقت الوصول إلى الملعب.

- يسلط محتوى التقرير، الذي طلبه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسه، الضوء على أن جميع المشجعين الذين حضروا المباراة النهائية كانوا ضحايا للتنظيم السيء وأن أمنهم وسلامتهم الجسدية تعرضت للتهديد. لهذا السبب، وعلى هامش قدرة المشجعين على الوصول إلى الملعب، أو القيام بذلك في الوقت المحدد، والذي حصل على أي حال بفضل السلوك الاستثنائي لمشجعي الناديين، فالواقع هو أن جميع المشجعين عانوا من تأخير غير مقبول في بداية المباراة، بالإضافة إلى انعدام الأمن غير المقبول لدى الوصول إلى الملعب ولدى إخلائه، فضلاً عن أضرار جسيمة أخرى مثل السرقات والاعتداءات والتهديدات.

لهذا السبب، قرر ريال مدريد عدم التعاون في إجراءات التعويض القاصرة التي يروج لها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي نطلب تصحيحها وتحمل المسؤولية الكاملة.

في ظل هذه الظروف سيتم، في الأيام المقبلة، إطلاق خدمة المساعدة عن بعد حتى يتمكن جميع أعضاء ريال مدريد والمشجعين الذين عانوا من أضرار من أي نوع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس من تقييم المطالبات المناسبة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دفاعاً عن مصالحهم الشخصية المشروعة. سيقوم النادي بالإبلاغ عن تفاصيل خدمة المساعدة المذكورة أعلاه في الأيام المقبلة.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعويض الجماهير التي عانت أثناء دخول ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 في باريس والجماهير التي فشلت في دخول الملعب.

وأفاد يويفا في بيان يوم الثلاثاء جاء على النحو الآتي:

"سينفذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة استرداد خاصة للجماهير الأكثر تضررا عند الوصول إلى ملعب دو فرانس في 28 مايو 2022".

"المبالغ المستردة ستكون متاحة لجميع المشجعين الذين لديهم تذاكر للبوابات A وB وC وX وY وZ، حيث تم الإبلاغ عن أصعب الظروف في الدخول إلى الملعب".

"بعد العودة لقاعدة البيانات، فإن جميع المشجعين الذين لم يدخلوا الملعب قبل الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (الموعد الأصلي لبدء المباراة) أو الذين لم يتمكنوا من دخول الملعب على الإطلاق، سيكونون مؤهلين لاسترداد الأموال".

"سيقدم يويفا المبالغ المستردة لجميع المشجعين الذين اشتروا تذاكر بالإضافة إلى المرافقين لهم".

"ستشمل تلك المعايير جميع مشجعي ليفربول الذين حصلوا التذاكر المخصصة لجماهير النادي في المباراة النهائية".

وذكرت تقارير عديدة أن هذا القرار سيكلف الاتحاد الأوروبي نحو 3 ملايين يورو.

يذكر أن نادي ليفربول حدد 8 نقاط كارثية شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والذي أقيم في باريس وشهد الكثير من الفوضى التي حدثت خارج الملعب.

قبل أسابيع، نشر نادي ليفربول بيانا عبر موقعه الرسمي جاء على النحو التالي:

في الساعات التي أعقبت الفوضى التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، دعا نادي ليفربول جماهيره إلى مشاركة تجاربهم في تلك الليلة.

كما طالبنا أيضا بتقديم أي صور فوتوغرافية ولقطات فيديو حتى نتمكن من الاحتفاظ بها.

تلقى النادي أكثر من 9000 شهادة من المشجعين، كان العديد منها مكون من عدة صفحات ونقلت التجارب المروعة. نحن ممتنون للغاية لكل مشجع خصص جزء من وقته للكتابة إلينا، ونتفهم مدى صعوبة كتابة تلك التجربة. شكراً لكم جميعاً.

بعد جمع كل الشهادات، قمنا بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحليل الموضوعات الرئيسية المتكررة. تم التصنيف إلى ثمانية مواضيع رئيسية.

الازدحام

كان هناك ازدحام شديد في نقاط الوصول إلى منطقة المشجعين والملعب، بسبب عربات الشرطة المتمركزة عند نقاط التفتيش الأمنية.

نقص معلومات السفر

لم تتوافر معلومات حول كيفية التوجه إلى الملعب في ظل إضراب موظفي القطارات.

التذاكر

كانت هناك مشاكل كبيرة في مناطق فحص التذاكر والأبواب الدوارة، بما في ذلك تواجد عصابات كانت تسرق التذاكر.

الشرطة

كان هناك تشكيلات من شرطة مكافحة الشغب بشكل مفرط.

التواصل

كان هناك تقصير كبير في نقل المعلومات والتواصل مع الجماهير خارج الملعب لإعلامهم بتأخير انطلاق المباراة مرتين.

الكذب

نشر سبب غير صحيح لتأخر انطلاق المباراة. تسبب ذلك في إعادة أصداء كارثة هيلزبره داخل أذهان الجماهير.

الخروج من الملعب

أصبح العديد من الأشخاص الذين خرجوا من الملعب ضحايا لعمليات سرقة واعتداءات خطيرة.

منطقة المشجعين

تم استخدام الغاز المسيل للدموع في منطقة المشجعين، مع القليل من التحذير أو بدون تحذير.

يود النادي أن يتقدم بجزيل الشكر مرة أخرى إلى كل مشجع أخذ من وقته ليكتب إلينا. نحن نعلم أن هذا لم يكن بالأمر السهل، لكننا ممتنون للغاية.

وأخبر النادي مشجعيه أنه سيواصل تقديم الدعم النفسي لكل شخص عانى في أحداث نهائي باريس.

وتوج ريال مدريد بلقبه الـ14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور في مباراة أقيمت على استاد دو فرانس وشهدت فوضى عارمة.

قبل عدة أشهر، نفى مجلس الشيوخ الفرنسي علاقة جماهير ليفربول بالفوضى التي تسببت في أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الماضي في باريس.

وقال السيناتور لوران لافون رئيس لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ الفرنسي في مؤتمر صحفي إن سلسلة من الاخفاقات التي وقعت يوم المباراة النهائية تسببت في الفوضى التي حدثت ولا علاقة لها بحضور جماهير ليفربول.

وأوضح لافون أن الجميع كان يقوم بعمله لكن دون أي تنسيق.

ويؤمن لافون أن أزمة التذاكر المزورة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها السبب الوحيد أو السبب خلف ما حدث.

فيما قال فرانسوا-نويل بوفيه رئيس اللجنة القانونية إن هذا الإخفاق يرجع إلى القرارات التي اتخذتها قيادة شرطة باريس.

قبل ذلك بأسابيع، قدم جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي اعتذارا للجماهير التي عانت من الفوضى التي حدثت قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وقال دارمانان في تصريحات لإذاعة RTL: "هل كان ينبغي إدارة الأمور بشكل أفضل في أزمة نهائي دوري الأبطال؟ الجواب نعم".

وأضاف "أتحمل جزء من مسؤولية ما حدث".

وواصل "أعتذر لكل من عانى من الفوضى التي حدثت في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأتم وزير الداخلية الفرنسي "التذاكر المزورة هي التي خلقت الأزمة بشكل كبير".

قبلها بأسابيع، اعترف ديدييه لالمنت قائد شرطة باريس بفشل العمليات الأمنية المتعلقة بنهائي دوري أبطال أوروبا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقدم لالمنت باعتذار للجماهير بسبب إطلاق الغاز المسيل للدموع أثناء محاولتهم دخول الملعب.