كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن إصابة محترفه.. ومدة الغياب

تعرض كيندال ديكيس محترف فريق رجال الاتحاد السكندري لكرة السلة لإصابة في الكتف.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع.

وأوضح النادي أن إصابة اللاعب لحقت به من مباراة مصر للتأمين الأخيرة وأسفرت عن قطع جزئي في وتر الكتف الأيسر.

ويحتاج اللاعب لعلاج وتأهيل لمدة ستة أسابيع.

ولم يعلن نادي الاتحاد في بيانه موقفه من استكمال اللاعب الموسم أو استبداله.

ويتبقى جولتان على نهاية مرحلة المجموعات من دوري سوبر السلة.

وتنطلق منافسات ربع نهائي دوري السوبر يوم 24 مارس الجاري.

ويحل الاتحاد في المركز الثاني من جدول الترتيب عقب 12 جولة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

وتغلب الاتحاد على مصر للتأمين بنتيجة 73-49 في آخر مباريات الفريق.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة عشر غدا الجمعة.