بعد أسبوع من إعلان القائمة.. الأرجنتين تستدعي جيوفاني سيميوني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن استدعاء جيوفاني سيميوني لاعب نابولي للانضمام إلى قائمة راقصي التانجو في التوقف الدولي المقبل.

جيوفاني سميوني النادي : نابولي الأرجنتين

ولم يتواجد مهاجم نابولي في قائمة الأرجنتين التي أُعلِنت قبل أسبوع وضمت كل اللاعبين الذين توجوا بكأس العالم 2022.

واستدعى ليونيل سكالوني، نظيره سيميوني، لينضم إلى القائمة دون الإعلان عن إصابة أو استبعاد لاعب آخر من القائمة التي أُعلنت مسبقًا.

#SelecciónMayor El futbolista de @sscnapoli, @simeonegiovanni, se suma a la convocatoria para la doble fecha de marzo ante Panamá y Curazao. pic.twitter.com/zrrDXKEdX7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 9, 2023

سيميوني (27 عامًا) يمتلك 5 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين آخرها في نوفمبر 2018.

وتواجد سيميوني رفقة الأرجنتين لآخر مرة في أكتوبر 2020، وجلس وقتها على دكة البدلاء دون مشاركة أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم.

ويمتلك سيميوني هدفًا دوليًا وحيدًا سجله في مباراته الدولية الأولى أمام جواتيمالا في 2018.

وسجل سيميوني 8 أهداف في 22 مباراة مع نابولي هذا الموسم، منها 4 في دوري أبطال أوروبا.

وظهر لاعب جنوى وفيورنتينا وكالياري وفيرونا السابق بشكلٍ مفاجئ في استاد متروبوليتانو لحضور تكريم والده دييجو سيميوني على هامش مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية السبت الماضي لتجاوزه لويس أراجونيس كالمدرب الأكثر إدارة للمباريات في تاريخ الروخيبلانكوس.

وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.

وتلعب الأرجنتين يوم 23 مارس أمام بنما في العاصمة بوينوس آيريس، ثم تواجه كوراساو في مدينة سانتياجو دل إستيرو.

قائمة الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) - خيرونيمو رولي (أياكس أمستردام الهولندي) - فرانكو أرماني (ريفر بليت)

الدفاع: خيرمان بيتزيلا (ريال بيتيس الإسباني) - كريستيان روميرو (توتنام هوتسبير الإنجليزي) - نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) - ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - خوان فويث (فياريال الإسباني) - جونزالو مونتييل (إشبيلية الإسباني) - ناويل مولينا (أتليتكو مدريد الإسباني) - نيكولاس تاليافيجو (أوليمبيك ليون الفرنسي) - ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) - لاوتارو بلانكو (إلتشي الإسباني)

الوسط: لياندرو باريديس (يوفنتوس الإيطالي) - جيدو روديجير (ريال بيتيس الإسباني) - إنزو فيرنانديز (تشيلسي الإنجليزي) - ماكسيمو بيروني (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إزيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن الألماني) - رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) - فاكوندو بونانوتي (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) - تياجو ألمادا (أتلانتا يونايتد الأمريكي) - جيوفاني لو سيلسو (فياريال الإسباني) - أليكسيس ماك أليستر (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي)

الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - آنخل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي) - خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي الإنجليزي) - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) - أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) - باولو ديبالا (روما الإيطالي) - آنخل مارتين كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني) - أليخاندرو جوميز (إشبيلية الإسباني) - نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي) - فالنتين كاربوني (إنتر ميلان الإيطالي) - إيميليانو بوينديا (أستون فيلا الإنجليزي)