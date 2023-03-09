ماركا: استمرار غياب بنزيمة عن التدريبات.. ويستهدف الجاهزية أمام ليفربول وبرشلونة

لم يتدرب كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد مع الفريق لليوم الثاني على التوالي.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستهدف المهاجم الفرنسي الجاهزية التامة قبل مواجهتي ليفربول في دوري الأبطال وبرشلونة في الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد فريق إسبانيول يوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن غياب بنزيمة عن تدريبات ريال مدريد لليوم الثاني على التوالي.

وأشار التقرير إلى اقتراب بنزيمة من الغياب عن مواجهة إسبانيول المقبلة.

وأوضح التقرير أن هدف بنزيمة هو الجاهزية التامة بنسبة 100% لمواجهتي ليفربول وبرشلونة.

وعقب مواجهة إسبانيول، يلعب ريال مدريد ضد ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بينما يشهد يوم 19 مارس الجاري كلاسيكو جديد بين ريال مدريد وبرشلونة وهذه المرة في مسابقة الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 53 نقطة وبفارق تسع نقاط عن برشلونة المتصدر.