إقالة مدربة فرنسا للسيدات بسبب خلافات مع اللاعبات.. ورينارد مرشح لخلافتها

الخميس، 09 مارس 2023 - 15:03

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية - كأس العالم

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إقالة كورين دياكر من تدريب منتخب السيدات قبل أشهر معدودة من خوض نهائيات كأس العالم 2023.

الإقالة جاءت على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض اللاعبات، فقد أعلنت ويندي رينار قائد الفريق اعتزالها الدولي قبل أسابيع بسبب خلافاتها مع المدربة، ثم أعلنت كاديدياتو دياني وزميلتها ماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال استمرار المدربة في منصبها.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس أن المشاكل في منتخب السيدات باتت غير قابلة للإصلاح، ولذلك تم اتخاذ القرار بإنهاء مهمة دياكر بعد نحو 6 سنوات من تولي المهمة.

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وأشار إلى أن جلسات الاستماع العديدة التي أجريت أثبتت وجود انقسام كبير بين المدربة وبعض اللاعبات.

وذكر الاتحاد الفرنسي أن هذا الانقسام وصل الى نقطة اللاعودة وهو ما يضر بالمنتخب.

وكانت دياكر ترتبط بعقد مع المنتخب الفرنسي يمتد لـ2024، حتى أولمبياد باريس.

ولم يقرر الاتحاد الفرنسي هوية من سيحل بدلا من دياكر في قيادة الفريق في مونديال 2023 الذي يقام في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس.

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير فرنسية عديدة أن هيرفي رينارد مدرب السعودية وجيرار بريشور مدرب سيدات باريس سان جيرمان هما أبرز المرشحين لخلافة دياكر.

يمتد عقد المدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي حتى عام 2027.

ولم يتولى رينارد تدريب أي فريق نسائي من قبل.

فرنسا هيرفي رينارد
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