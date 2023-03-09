سبورت: ديمبيلي يغيب عن كلاسيكو الدوري بنسبة 100%

الخميس، 09 مارس 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

لن يشارك عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة في مباراة ريال مدريد بالدوري الإسباني المقرر لها الشهر الجاري.

ويعاني ديمبيلي من إصابة أبعدته عن الملاعب طوال الأسابيع الماضية، ولن يكون حاضرًا في المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة يفضّل التحلي بالصبر مع ديمبيلي والابتعاد عن أي مخاطرة.

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وأوضحت الصحيفة أن ديمبيلي يتعافى بشكل جيد، لكن برشلونة يود تجنب أخطاء الماضي، وبالتالي سينتظر لمزيد من الوقت.

وبذلك يغيب ديمبيلي بنسبة 100%، وفقًا لـ سبورت، عن الكلاسيكو يوم 19 مارس الجاري.

ويرى برشلونة أن المباراة ليست مصيرية مثل إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وإلا لتم تسريع عودة ديمبيلي.

وبذلك يغيب ديمبيلي أيضًا عن قائمة منتخب فرنسا في التوقف الدولي المقبل الذي يريد برشلونة استغلاله لإعطاء وقت للاعب للتحضير بشكلٍ جيد.

ويعود ديمبيلي وفقًا لذلك يوم 1 أبريل المقبل في مباراة إلتشي مباشرةً بعد التوقف الدولي.

ويُنتظَر أن يكون ديمبيلي جاهزًا بالكامل يوم 5 أبريل لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك.

ديمبيلي (25 عامًا) سجل 8 أهداف وصنع 7 في 28 مشاركة مع برشلونة هذا الموسم، لكنه يغيب عن الملاعب منذ يناير الماضي.

ولم يظهر ديمبيلي في أي من آخر 6 جولات بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراتي دور الـ32 للدوري الأوروبي، ومباراة ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا أمام ريال مدريد.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن ريال مدريد أقرب مطارديه.

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