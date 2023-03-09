تقرير سويسري: فايلر مرشح لتدريب سيرفيت

الخميس، 09 مارس 2023 - 14:18

كتب : FilGoal

ريني فايلر

قد يعود ريني فايلر للتدريب في بلاده سويسرا بعد 4 سنوات من تجربته الأخيرة هناك.

صحيفة "ناو" السويسرية واسعة الانتشار ذكرت أن نادي سيرفيت السويسري يفكر في تعيين فايلر.

ويتولى آلاين جيجير (62 عامًا) تدريب سيرفيت منذ عام 2018، وينتهي عقده مع الفريق الصيف المقبل.

أخبار متعلقة:
صالح جمعة: فايلر أفضل من موسيماني.. وشادي يستطيع تسجيل 30 هدفا في الموسم مباشر مؤتمر كولر - حقيقة التواصل مع فايلر.. وسبب قبول المهمة أكثرهم جروس وبينهم فايلر.. ماذا فعل كولر أمام المدربين الأجانب السابقين بالدوري المصري منذ رقم فايلر وموسيماني.. الأهلي يحافظ على نظافة شباكه 6 مرات متتالية في الدوري

وأوضح التقرير أن فايلر شوهد في الملعب حاضرًا لمباراة سيرفيت وزيورخ التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فايلر سيكون مرشحًا لتولي المهمة حال رحيل جيجير بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتول فايلر تدريب أي فريق منذ رحيله عن كاشيما أنتلرز الياباني في أغسطس 2022.

ولعب مدرب الأهلي السابق في صفوف سيرفيت بين 1994 و1996.

وسبق أن تولى فايلر تدريب نورنبرج الألماني، وأندرلخت البلجيكي الذي حصد معه لقب الدوري.

كما عمل لفترة قصيرة في لوزيرن الذي كان محطته الأخيرة قبل الانضمام إلى الأهلي في صيف 2019.

ويحتل سيرفيت المركز الثاني حاليًا في الدوري السويسري برصيد 35 نقطة، بفارق 13 نقطة عن يونج بويز المتصدر.

ولم يحصد سيرفيت لقب الدوري منذ عام 1999.

فايلر الدوري السويسري الأهلي
نرشح لكم
إقالة مدربة فرنسا للسيدات بسبب خلافات مع اللاعبات.. ورينارد مرشح لخلافتها لاجازيتا ديلو سبورت: أليجري يستبعد بوجبا من قائمة يوفنتوس لأسباب انضباطية سبورت: ديمبيلي يغيب عن كلاسيكو الدوري بنسبة 100% ريتشارليسون يفتح النار على كونتي: لا أفهم قراره.. أنا لست أحمقا وما يحدث معي مقرف مبابي: مستقبلي مع سان جيرمان؟ تركيزي فقط على الموسم الحالي مولر: الأمور تسير على ما يرام دائما أمام ميسي.. مشكلتنا كانت في رونالدو مواعيد مباريات الخميس 9 مارس 2023 - صدام ناري في السعودية.. ويونايتد وأرسنال في أوروبا بعد غياب 11 عاما.. عودة العملاق ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام
أخر الأخبار
إقالة مدربة فرنسا للسيدات بسبب خلافات مع اللاعبات.. ورينارد مرشح لخلافتها 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاجازيتا ديلو سبورت: أليجري يستبعد بوجبا من قائمة يوفنتوس لأسباب انضباطية 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: ديمبيلي يغيب عن كلاسيكو الدوري بنسبة 100% 25 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير سويسري: فايلر مرشح لتدريب سيرفيت 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
نجم بايرن يكشف ما حدث حين طلب قميص ميسي 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أدار مواجهة مصرية من قبل.. طاقم تحكيم ليبي لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد العربي يعلن موعد مواجهتي طلائع الجيش.. ومباريات منافسي الزمالك المحتملين ساعة | الوطن العربي
الكلاسيكو السعودي - اتحاد جدة كامل العدد.. والنصر قد يفقد لويس جوستافو ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل