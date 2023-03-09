تقرير سويسري: فايلر مرشح لتدريب سيرفيت

قد يعود ريني فايلر للتدريب في بلاده سويسرا بعد 4 سنوات من تجربته الأخيرة هناك.

صحيفة "ناو" السويسرية واسعة الانتشار ذكرت أن نادي سيرفيت السويسري يفكر في تعيين فايلر.

ويتولى آلاين جيجير (62 عامًا) تدريب سيرفيت منذ عام 2018، وينتهي عقده مع الفريق الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن فايلر شوهد في الملعب حاضرًا لمباراة سيرفيت وزيورخ التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الأحد الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فايلر سيكون مرشحًا لتولي المهمة حال رحيل جيجير بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتول فايلر تدريب أي فريق منذ رحيله عن كاشيما أنتلرز الياباني في أغسطس 2022.

ولعب مدرب الأهلي السابق في صفوف سيرفيت بين 1994 و1996.

وسبق أن تولى فايلر تدريب نورنبرج الألماني، وأندرلخت البلجيكي الذي حصد معه لقب الدوري.

كما عمل لفترة قصيرة في لوزيرن الذي كان محطته الأخيرة قبل الانضمام إلى الأهلي في صيف 2019.

ويحتل سيرفيت المركز الثاني حاليًا في الدوري السويسري برصيد 35 نقطة، بفارق 13 نقطة عن يونج بويز المتصدر.

ولم يحصد سيرفيت لقب الدوري منذ عام 1999.