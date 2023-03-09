نجم بايرن يكشف ما حدث حين طلب قميص ميسي

الخميس، 09 مارس 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

مولر ضد ميسي - بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان

كشف جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ الشاب ما حدث حين طلب قميص ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان عقب لقاء الفريقين.

وكرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا ليودع ميسي البطولة.

عقب صافرة النهاية صافح موسيالا ميسي وطلب الحصول على قميصه.

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وعده ميسي بإعطاء القميص له ولكن خارج الملعب.

وبحث موسيالا عن ميسي في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس لكن دون جدوى.

وقال موسيالا لجريدة بيلد: "لم أجده في أي مكان".

وأضاف "طلبت من ميسي قميصه ولكن بعد ذلك لم أتمكن من العثور عليه في غرف الملابس، هذه الحقيبة بها مقرمشات فقط".

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الثمانية من البطولة بالفوز على باريس سان جيرمان بثنائية دون رد، وذلك بعد فوزه أيضا في مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا بهدف.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر في النسخة السابقة م نالبطولة أمام ريال مدريد.

وأحرز إريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 60 بعدما ضغط توماس مولر بقوة على ماركو فيراتي ليخطف منه الكرة داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى ليون جروتسيكا ومنه إلى المهاجم الكاميروني ليضعها بسهولة في الشباك الخالية.

وسجل البديل سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن وتأكيد الفوز في الدقيقة 89 بهجمة مرتدة سريعة حين انفرد بالمرمى ووضع الكرة على يسار جيانلويجي دوناروما في الشباك.

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