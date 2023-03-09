الاتحاد العربي يعلن موعد مواجهتي طلائع الجيش.. ومباريات منافسي الزمالك المحتملين

الخميس، 09 مارس 2023 - 13:45

كتب : هاني العوضي

احتفال طلائع الجيش

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدور الأول من البطولة العربية للأندية.

وينطلق الدور الأول الذي يقام بنظام الذهاب والإياب يوم 13 مارس الجاري على أن يختتم يوم 16 من أبريل المقبل.

ويتأهل 12 فريقا من الدور الأول ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وفي الدور الثاني تنضم ستة فرق إلى دور المجموعات.

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طلائع الجيش:

يلعب فريق طلائع الجيش منافسات الدور الأول أمام أهلي طرابلس الليبي، ويقام الذهاب في مصر بينما الإياب في ليبيا.

ويستضيف طلائع الجيش فريق أهلي طرابلس يوم 4 أبريل المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري في تمام التاسعة مساء.

بينما تقام مباراة الإياب يوم 11 من شهر أبريل على ملعب شهداء بنينا في ليبيا في التاسعة مساء.

وحال تأهل طلائع الجيش إلى الدور الثاني سينتظر الفائز من مواجهتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

بينما في حالة تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع في المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.

منافسي الزمالك المحتملين:

يقع الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة المقرر إقامتها في يوليو بجوار النصر السعودي.

وينتظر فريقا الزمالك والنصر، الثنائي المتأهل من مرحلة التصفيات للانضمام إلى المجموعة.

وسيكون الفريق الأول أحد أندية (المريخ السوداني – تشرين السوري – الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي).

بينما الفريق الثاني أحد أندية (فحمان العماني – المنستيري التونسي – المحرق البحريني – السيب العماني).

ويستضيف القوة الجوية العراقي فريق الشباب السعودي يوم 13 مارس الجاري بينما لقاء الإياب يقام يوم 16 أبريل المقبل.

بينما يستضيف المريخ السوداني فريق تشرين السوري يوم 7 أبريل المقبل على أن يقام لقاء الإياب يوم 11 من الشهر نفسه، ولم يتم تحديد ملعبي المباراة.

ومن أجل المتأهل الأخير، فيستضيف المحرق البحريني فريق السيب العماني يوم 14 مارس الجاري على أن يقام الإياب يوم 4 أبريل المقبلأ.

ويحل اتحاد المنستير ضيفا على فحمان اليمني يوم 5 أبريل، ويقام لقاء الإياب يوم 12 من الشهر نفسه.

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