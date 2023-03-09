الكلاسيكو السعودي - اتحاد جدة كامل العدد.. والنصر قد يفقد لويس جوستافو

يدخل اتحاد جدة مباراة الكلاسيكو السعودي ضد النصر بقائمة خالية من الإصابات..

ويستقبل الاتحاد ضيفه النصر ضمن الجولة 20 من المسابقة على ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس.

وتأكد البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة من خلو صفوفه من أي إصابات قبل مواجهة النصر، عندما خاض المهاجم البرازيلي رومارينيو التدريب الجماعي يوم الأربعاء.

وكان رومارينيو قد غاب عن التدريبات يوم الثلاثاء لتعرضه إلى وعكة صحية، لكنه عاد سريعًا وشارك بصورة طبيعية مع زملائه، حسبما أفادت جريدة الرياضية السعودية.

وأظهر التدريب الأخير جاهزية الظهير الأيسر زكريا هوساوي بعدما أبقاه سانتو على مقاعد البدلاء أمام الخليج، الجمعة الماضي ضمن الجولة 19، لتجنب تجدّد إصابته في الركبة.

في الجانب المقابل، يفاضل الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر بين ثنائي الوسط علي الحسن وعبد المجيد الصليهم، تحسبًا لغياب زميلهما البرازيلي لويس جوستافو عن الكلاسيكو.

وعجز جوستافو عن المشاركة في تدريب الأربعاء بسبب نزلة برد ألزمته العيادة الطبية للنادي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأمام ذلك، عقد المدرب مفاضلة بين الحسن والصليهم لإشراك أحدهما إلى جوار عبد الله الخيبري في حال تأكد غياب جوستافو الذي سيخضع إلى فحصين طبي وفني ظهر الخميس لتحديد موقفه النهائي من المشاركة.

حسب التقرير، لم يستقر الفرنسي على قلبي الدفاع الأساسيين من بين الخماسي عبد الإله العمري، وعبد الله مادو، ومحمد آل فتيل، وعلي لاجامي، والبرازيلي ألفارو جونزاليس.

ويقود الحكم الإسباني ماتيو لاهوز القمة السعودية المنتظرة بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي، حسب جريدة الشرق الأوسط.

القمة تكتسي بالصراع على لقب المسابقة إذ يحتل النصر الصدارة بفارق نقطتين عن الإتي الوصيف.

يذكر أن الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد يعد الأكثر طلباً للحكام الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

إذ طلب تحكيما أجنبيا في جميع مباريات الفريق حتى الآن، سواء داخل أرضه أو خارجها، ليتولى الحكام الأجانب إدارة 19 مباراة من أصل 19 للفريق حتى الآن في الموسم.

ويعد لاهوز حكماً دولياً منذ 2011، ووصل للقمة في مجال التحكيم حين أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في 2021.

لاهوز البالغ من العمر 45 عاما أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022.

وأدار لاهوز مواجهة قطر والسنغال ومباراة إيران والولايات المتحدة في دور المجموعات، ومواجهة هولندا والأرجنتين في ربع النهائي.