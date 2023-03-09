مدرب سان جيرمان: تلقينا هدفا غبيا أمام بايرن

وصف كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان الهدف الأول الذي استقبله فريقه أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بالغبي.

وكرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا.

وقال جالتييه لشبكة راديو مونت كارلو: "لعبنا شوط أول جيد وحاولنا هز شباك بايرن. وكنا قادرين على منافسة الخصم".

وأضاف "لكن في الشوط الثاني كنا تحت الضغط من بايرن ميونيخ، واستقبلنا هذا الهدف الغبي".

وأحرز إريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 60 بعدما ضغط توماس مولر بقوة على ماركو فيراتي ليخطف منه الكرة داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى ليون جروتسيكا ومنه إلى المهاجم الكاميروني ليضعها بسهولة في الشباك الخالية.

ثم سجل البديل سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن وتأكيد الفوز في الدقيقة 89 بهجمة مرتدة سريعة حين انفرد بالمرمى ووضع الكرة على يسار جيانلويجي دوناروما في الشباك.

وأكمل "التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات في دوري أبطال أوروبا، وبايرن كان أكثر فاعلية".

وتابع "من الواضح أن هناك خيبة أمل بالنسبة للاعبين وللنادي ولمشجعينا الذين حضروا بأعداد كبيرة".

وشدد "علينا أن نستفيق بسرعة. إنه موسم مزدحم ومضغوط للغاية. لدينا مباراة مهمة في الدوري في غضون ثلاثة أيام".

وأتم "يجب علينا التتويج بالدوري الفرنسي. سنبذل قصارى جهدنا لضمان حدوث ذلك، وبعدها سنقوم بتقييم الموسم".

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الثمانية من البطولة بالفوز على باريس سان جيرمان بثنائية دون رد، وذلك بعد فوزه أيضا في مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا بهدف.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر في النسخة السابقة م نالبطولة أمام ريال مدريد.

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