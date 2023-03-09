مدرب سان جيرمان: تلقينا هدفا غبيا أمام بايرن

الخميس، 09 مارس 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - هدف موتينج

وصف كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان الهدف الأول الذي استقبله فريقه أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بالغبي.

وكرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا.

وقال جالتييه لشبكة راديو مونت كارلو: "لعبنا شوط أول جيد وحاولنا هز شباك بايرن. وكنا قادرين على منافسة الخصم".

أخبار متعلقة:
ناجلزمان: لاعبو بايرن لم ينفذوا التعليمات في الشوط الأول لكننا نستحق الفوز حارس بايرن: سأرسل شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية إلى دي ليخت مبابي: مستقبلي مع سان جيرمان؟ تركيزي فقط على الموسم الحالي مولر: الأمور تسير على ما يرام دائما أمام ميسي.. مشكلتنا كانت في رونالدو

وأضاف "لكن في الشوط الثاني كنا تحت الضغط من بايرن ميونيخ، واستقبلنا هذا الهدف الغبي".

وأحرز إريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 60 بعدما ضغط توماس مولر بقوة على ماركو فيراتي ليخطف منه الكرة داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى ليون جروتسيكا ومنه إلى المهاجم الكاميروني ليضعها بسهولة في الشباك الخالية.

ثم سجل البديل سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن وتأكيد الفوز في الدقيقة 89 بهجمة مرتدة سريعة حين انفرد بالمرمى ووضع الكرة على يسار جيانلويجي دوناروما في الشباك.

وأكمل "التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات في دوري أبطال أوروبا، وبايرن كان أكثر فاعلية".

وتابع "من الواضح أن هناك خيبة أمل بالنسبة للاعبين وللنادي ولمشجعينا الذين حضروا بأعداد كبيرة".

وشدد "علينا أن نستفيق بسرعة. إنه موسم مزدحم ومضغوط للغاية. لدينا مباراة مهمة في الدوري في غضون ثلاثة أيام".

وأتم "يجب علينا التتويج بالدوري الفرنسي. سنبذل قصارى جهدنا لضمان حدوث ذلك، وبعدها سنقوم بتقييم الموسم".

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الثمانية من البطولة بالفوز على باريس سان جيرمان بثنائية دون رد، وذلك بعد فوزه أيضا في مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا بهدف.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر في النسخة السابقة م نالبطولة أمام ريال مدريد.

[gallery:1]

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه
نرشح لكم
ريال مدريد يعترض على قرار تعويض جماهير نهائي دوري الأبطال بباريس نجم بايرن يكشف ما حدث حين طلب قميص ميسي ريتشارليسون يفتح النار على كونتي: لا أفهم قراره.. أنا لست أحمقا وما يحدث معي مقرف ناجلزمان: لاعبو بايرن لم ينفذوا التعليمات في الشوط الأول لكننا نستحق الفوز حارس بايرن: سأرسل شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية إلى دي ليخت مبابي: مستقبلي مع سان جيرمان؟ تركيزي فقط على الموسم الحالي مولر: الأمور تسير على ما يرام دائما أمام ميسي.. مشكلتنا كانت في رونالدو بعد غياب 11 عاما.. عودة العملاق ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام
أخر الأخبار
مؤتمر جارسيا: الخسارة من اتحاد جدة؟ لم نستحق ذلك والدوري مازال طويلا 6 دقيقة | السعودية
مدير يوفنتوس: استعادة النقاط المفقودة؟ نطالب بهذا المستند وسننتظر العدالة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: قدمنا الكرات للاعبي سبورتنج لشبونة.. وسنكون أفضل في ملعبنا 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام النصر 47 دقيقة | السعودية
تعديل موعد مباراة الإياب بين مصر الأولمبي وزامبيا في تصفيات الأولمبياد 56 دقيقة | منتخب مصر
كاد يسجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام النصر 59 دقيقة | المحترفون
خالد عبد الفتاح: تغيير مركزي لا يمثل أي مشكلة.. ومواجهة صنداونز لن تكون سهلة ساعة | الكرة الإفريقية
3 تسديدات.. ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد في كلاسيكو السعودية ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل