الشحات يشارك في تدريبات الأهلي.. والكشف عن موعد عودة محمود متولي

الخميس، 09 مارس 2023 - 12:42

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - حسين الشحات - مران الأهلي

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي عن مشاركة حسين الشحات في التدريبات الجماعية اليوم بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

ومن المتوقع أن يعود محمود متولي إلى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق إلى القاهرة عقب مواجهتي صنداونز والقطن في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق الأهلي قد وصلت إلى بريتوريا في جنوب إفريقيا في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

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وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للأهلي: "تحسنت حالة حسين الشحات بشكل كبير بعد إصابته بشد في عضلة السمانة والتي أبعدته عن التدريبات".

وأضاف "الشحات خاض تدريبات منفردة أمس على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش قبل السفر إلى جنوب إفريقيا".

وكشف طبيب الأهلي "يبدأ الشحات اليوم الخميس في المشاركة الجماعية مع الفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة".

وتابع "سبق وتعرض الشحات لكسر في إصبع اليد خلال مواجهة أسوان، وأجرى جراحة بسيطة وبات في المراحل النهائية من تجهيزه طبيا للمشاركة مع الفريق خلال المباريات الرسمية".

واختتم أبو عبلة تصريحاته "الثلاثي عمرو السولية وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح جاهز بعد التعافي من الإصابة".

وتعافى الثنائي أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، بينما تعافى السولية من إصابة في عضلة السمانة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج أمس على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات تخللها ترانزيت في مطار أسوان للتزود بالوقود.

وكشف موقع الأهلي الرسمي عن عودة محمود متولي إلى التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من القاهرة وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للاعب.

ويحل الأهلي ضيفا على صنداونز الجنوب إفريقي في تمام الثالثة من عصر السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في الرابعة من عصر اليوم الخميس على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع معاونيه قبل المران الأول في جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي عقب مواجهة صنداونز أمام القطن الكاميروني يوم الجمعة 17 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وجمع الأهلي 4 نقاط من ثلاث مباريات في المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن صنداونز صاحب المركز الثاني وخمس نقاط عن الهلال السوداني المتصدر والذي لعب مباراة زائدة.

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