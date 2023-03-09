ريتشارليسون يفتح النار على كونتي: لا أفهم قراره.. أنا لست أحمقا وما يحدث معي مقرف

فتح ريتشارليسون لاعب توتنام هوتسبير، النار على مديره الفني أنطونيو كونتي.

وودّع توتنام منافسات دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 0-0 أمام ميلان مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر.

وقال ريتشارليسون بعد المباراة: "لا أفهم، كنت ألعب جيدًا وفزنا على تشيلسي ووست هام، وفجأة تم وضعي على دكة البدلاء".

وتابع عبر محطة تي إن تي البرازيلية: "لعبت 5 دقائق أمام ولفرهامبتون، وعندما سألت عن السبب لم يجبني أحد".

وأشار: "يوم أمس طلبوا مني الخضوع لاختبار لياقة بدنية وأخبروني أنني لو تجاوزته فسأبدأ مباراة اليوم. ولكني اليوم كنت بديلًا أيضًا، هناك أمور لا أفهمها".

وأكمل: "لم أتلق تفسيرًا مجددًا، دعونا نرى ما سيخبرنا به غدًا، ولكني لست أحمقًا، أنا لاعب محترف يعمل بجد يوميًا وأريد أن ألعب، لم أحصل على عدد دقائق كافٍ هذا الموسم، واعذروا ألفاظي، لكن ذلك كان مقرفًا للغاية".

وأضاف: "لا أحظى بدقائق كافية، تعرضت لإصابة لبعض الوقت، لكن عندما أكون في الملعب أقدّم حياتي. لعبت جيدًا في مباراتين، خصوصًا أمام تشيلسي، ولذلك أعتقد أنه كان يجب أن أبدأ أساسيًا اليوم. ولكن لا يمكنني الذهاب والبكاء على ذلك".

وأكد: "تركيزنا على 15 مباراة متبقية، سأحاول تسجيل أكبر قدر من الأهداف لأن النادي دفع أموالًا طائلة لاستقدامي ولم أستطع رد ذلك في الملعب"

وأوضح: "إصاباتي لم تساعدني ولم ألعب بشكل كافٍ، لكني سأذهب الآن إلى منزلي وأستريح، وغدًا سنرى إن كان سيضعني في التشكيل الأساسي للمباراة المقبلة".

وشدد: "نحن غاضبون، لقد خرجنا من أهم بطولة للأندية. لا يمكن أن نلعب هكذا ونحن بحاجة إلى التسجيل، يجب أن نظهر بشكل هجومي أكبر خصوصًا في الشوط الثاني".

وأتم: "لا يمكننا قول الكثير الآن، لا يمكننا إلقاء اللوم على شخص بعينه. الآن يتبقى لنا الدوري الإنجليزي فقط لنخوضه".

















































ريتشارليسون (25 عامًا) شارك في 25 مباراة هذا الموسم، واكتفى بتسجيل هدفين وصناعة 3 خلال 1121 دقيقة خاضها.

ودخل ريتشارليسون بديلا أمام ميلان في آخر 20 دقيقة من عمر اللقاء، ولم يسعفه الوقت لتغيير النتيجة.

واستفاد ميلان من فوزه ذهابًا في سان سيرو بهدف دون رد قبل 3 أسابيع.

ليكون ميلان ثاني الواصلين إلى ربع النهائي بعد بايرن ميونيخ الألماني الذي أطاح بـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأهل ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2011\2012، أي بعد غياب 11 عامًا.

فيما تعقّد موسم توتنام أكثر في الظهور الأول لمدربه أنطونيو كونتي بعد ابتعاده عن الخط الجانبي للملعب بعد إجراء جراحة المرارة.

وظهر كونتي بشكل في مباراة الذهاب، لكن الطبيب نصحه بالراحة بعدها، ليبتعد عن توتنام حتى عاد ليشهد خروج فريقه أمام الروسونيري في لندن.