ناجلزمان: لاعبو بايرن لم ينفذوا التعليمات في الشوط الأول لكننا نستحق الفوز

انتقد يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ أداء فريقه في الشوط الأول من لقاء باريس سان جيرمان، لكنه أكد أن البافاري يستحق الفوز والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا.

وقال ناجلزمان في تصريحات لشبكة DAZN: "في الشوط الأول، لم يفعل اللاعبون ما تحدثنا عنه قبل اللقاء بشكل جيد، كان هناك الكثير من المساحات في دفاعنا.

وأضاف "لقد دافعنا بشكل أفضل في الشوط الثاني وهددنا مرمى سان جيرمان. في النهاية نحن نستحق الفوز".

وعن إمكانية التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أوضح "إذا لعبنا بأقصى قدر من الرغبة والحماس مع الجودة التي نملكها فيمكننا تحقيق أي شيء".

وأردف المدرب الألماني "نحن جيدون للغاية عندما نجمع هذه الأشياء، ويمكننا التغلب على أي خصم".

وعن الإنقاذ الرائع الذي قام به ماتياس دي ليخت من خط المرمى، قال ناجلزمان "دي ليخت يريد فقط الدفاع عن مرماه. 9 من كل 10 مدافعين سيتوقفون عن الركض ويقولون إن الأمر انتهى".

وأخطأ يان سومير حارس بايرن في الخروج بالكرة لتنقطع منه في الدقيقة 38 عن طريق فيتور فيريرا فيتينا الذي سدد مباشرة لكن الأرض انشقت عن ماتياس دي ليخت ليبعد الكرة من على خط المرمى.

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الثمانية من البطولة بالفوز على باريس سان جيرمان بثنائية دون رد، وذلك بعد فوزه أيضا في مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا بهدف.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر في النسخة السابقة م نالبطولة أمام ريال مدريد.

وأحرز إريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 60 بعدما ضغط توماس مولر بقوة على ماركو فيراتي ليخطف منه الكرة داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى ليون جروتسيكا ومنه إلى المهاجم الكاميروني ليضعها بسهولة في الشباك الخالية.

وسجل البديل سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن وتأكيد الفوز في الدقيقة 89 بهجمة مرتدة سريعة حين انفرد بالمرمى ووضع الكرة على يسار جيانلويجي دوناروما في الشباك.