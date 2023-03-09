حارس بايرن: سأرسل شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية إلى دي ليخت

لا يجد يان سومر حارس بايرن ميونيخ طريقة لشكر زميله ماتياس دي ليخت الذي قام بإنقاذ رائع أمام باريس سان جيرمان وكان أحد أسباب تأهل البافاري لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكرر بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب أليانز أرينا.

وتحدث سومر عن خطأه قائلا: "نظرت إلى جوسيب ستانيشيتش فوجدته مراقب، وفجأة لم يعد لدي حل وحدث ما حدث".

وأضاف السويسري في تصريحات لشبكة DAZN "ما فعله دي ليخت كان مذهلا. لو لم ينجح في إنقاذ الموقف لتغيرت المباراة بالكامل".

وأخطأ يان سومير حارس بايرن في الخروج بالكرة لتنقطع منه في الدقيقة 38 عن طريق فيتور فيريرا فيتينا الذي سدد مباشرة لكن الأرض انشقت عن ماتياس دي ليخت ليبعد الكرة من على خط المرمى.

وعن الطريقة التي سيقدم بها الشكر لدي ليخت، قال سومر "سأرسل شاحنة مليئة بالشوكولاتة السويسرية إلى عتبة بابه".

وتأهل بايرن ميونيخ لدور الثمانية من البطولة بالفوز على باريس سان جيرمان بثنائية دون رد، وذلك بعد فوزه أيضا في مباراة الذهاب التي أقيمت في فرنسا بهدف.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 للموسم الثاني على التوالي، بعدما خسر في النسخة السابقة م نالبطولة أمام ريال مدريد.

وأحرز إريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف تقدم بايرن ميونيخ في الدقيقة 60 بعدما ضغط توماس مولر بقوة على ماركو فيراتي ليخطف منه الكرة داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى ليون جروتسيكا ومنه إلى المهاجم الكاميروني ليضعها بسهولة في الشباك الخالية.

وسجل البديل سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن وتأكيد الفوز في الدقيقة 89 بهجمة مرتدة سريعة حين انفرد بالمرمى ووضع الكرة على يسار جيانلويجي دوناروما في الشباك.