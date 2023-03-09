مبابي: مستقبلي مع سان جيرمان؟ تركيزي فقط على الموسم الحالي

الخميس، 09 مارس 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أثار كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الشكوك بشأن مستقبله مع الفريق.

وودّع سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بهزيمته بهدفين دون رد أمام بايرن ميونيخ مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر.

وقال مبابي بعد اللقاء: "نحن محبطون مما حدث".

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وتابع اللاعب الفرنسي: "أتحدث عن الموسم الحالي ولا يهمني شيء ِآخر، خسرنا أمام فريق كبير والآن سنركز على الفوز بالدوري الفرنسي".

وأشار: "مستقبلي؟ أنا هادئ، ما يهمني فقط هو الفوز بالدوري الفرنسي، أتحدث عن هذا الموسم وسنرى بعدها ما سيحدث".

وأوضح: "فريقنا بُني خصيصًا للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأتم: "في بداية الموسم قلت خلال مؤتمر صحفي إننا سنقدم أقصى ما يمكننا فعله، وهذا هو أقصى ما لدينا".

وخسر باريس سان جيرمان 3-0 في مجموع المباراتين، بعد سقوطه ذهابًا في حديقة الأمراء بهدفٍ دون رد.

وسجّل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج وسيرج جنابري ثنائية بايرن في الإياب على ملعب أليانتس أرينا.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد طوال السنوات الماضية، لكنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان بشكلٍ مفاجئ الصيف الماضي.

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى صيف 2024، ورفض اللاعب الحديث عن مستقبله في أكثر من مناسبة.

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