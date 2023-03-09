مولر: الأمور تسير على ما يرام دائما أمام ميسي.. مشكلتنا كانت في رونالدو

يرى توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أن النتائج دائما تسير على ما يرام عندما يواجه ميسي على عكس كريستيانو رونالدو.

وكان بايرن ميونيخ قد أقصى باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدفين دون مقابل في مبارة الإياب على ملعب أليانز أرينا.

وقال مولر في تصريحات بالمنطقة المختلطة للصحفيين عقب اللقاء: "الأمور تسير على ما يرام دائما أمام ميسي على جميع المستويات من حيث النتائج".

وكشف مولر "على مستوى النادي كان كريستيانو رونالدو مشكلتنا عندما كان في ريال مدريد".

وشدد لاعب بايرن ميونيخ "أكن احتراما كبيرا لأداء ميسي في كأس العالم، كان أداء ليونيل الفردي مذهلا، حمل الفريق بأكمله".

واختتم مولر تصريحاته "ليس من السهل اللعب في فريق مثل باريس سان جيرمان، من الصعب الحصول على توازن فريق جيد حقا".

وخاض مولر 26 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات.

وساهم مولر في 16 هدفا بتسجيل خمسة أهداف وصناعة 11 آخرين.

ولعب النجم الالماني ست مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفا وصنع آخر.