مصر في المجموعة الأولى للشرق الأوسط لتصفيات كأس العالم في لعبة فيفا 2023

الخميس، 09 مارس 2023 - 11:16

كتب : شادي نبيل

FIFAe

أسفرت قرعة بطولة FIFAe Nations Series 2023 عن وقوع مصر في المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم للعبة فيفا 2023.

وتشارك مصر لأول مرة، وقد أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم القرعة.

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى رفقة المغرب وجنوب إفريقيا وغانا وفلسطين والبحرين.

بينما تعرف المجموعة الثانية حضور قطر ولبنان وعمان والكويت وكينيا.

وتضم المجموعتان دول الشرق الأوسط وإفريقيا المشاركة في التصفيات.

فيفا 2023 مصر
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