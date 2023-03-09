فرج عامر يكشف حقيقة تدخل بيراميدز في صفقة حسام حسن.. وموقف المعارين وعبد الفتاح

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة تدخل بيراميدز ورغبته في ضم حسام حسن أو إيقاف الأهلي إتمام الصفقة بسبب ذلك.

حسام حسن النادي : سموحة سموحة

وكشف عامر في وقت سابق عن وجود بند يتيح له شراء حسام حسن قبل يوم واحد من المباراة الختامية في الموسم.

وقال فرج عامر عبر قناة etc: "غير صحيح إيقاف النادي الأهلي عملية بيع حسام حسن إلى سموحة بسبب تدخل بيراميدز في الصفقة".

وأضاف "بيراميدز لم يتقدم لنا بعرض من أجل الحصول على خدمات حسام حسن، لم يكن هناك حديث سواء مع النادي أو وكلاء أو أي شيء".

وكشف رئيس سموحة "لدينا بند مع الأهلي بإمكانية ضم حسام حسن بشكل نهائي قبل يوم واحد فقط من آخر مباراة في الموسم".

أما عن تدعيمات الصيف فأوضح "لم تتجدد مفاوضاتنا مع رامي ربيعة في الوقت الحالي، كانت هناك رغبة في ضمه هو وأيمن أشرف في سوق الانتقالات الشتوية ولكن الثنائي رفض وقتها بالإضافة لرفض الأهلي".

وواصل "من الوارد أن يكون هناك صفقات تبادلية مع الأهلي في نهاية الموسم خاصة مع قوة العلاقة بين الناديين، ولكن هناك بالفعل مراقبة لاثنين من اللاعبين وربما ينتقل أحدهما للأهلي في الصيف".

وكشف فرج عامر "نجحنا في ضم زياد طارق ومحمد مغربي لمدة موسم ونصف ولا توجد نية لشراء الثنائي وأتوقع عودتهما إلى الأهلي، هناك بند في التعاقد يفيد بإمكانية إعادة الأهلي للثنائي إذا رغب في ذلك".

واختتم فرج عامر تصريحاته "لم يحدث تواصل رسمي بشأن تفعيل عقد شراء خالد عبد الفتاح، أعلم أن الأهلي يرغب في ذلك بناء على رأي كولر ولكن لم يتم تفعيل التعاقد حتى الآن".

وكان الأهلي قد حصل على خدمات خالد عبد الفتاح ظهير أيمن سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء.