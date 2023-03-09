مواعيد مباريات الخميس 9 مارس 2023 - صدام ناري في السعودية.. ويونايتد وأرسنال في أوروبا

الخميس، 09 مارس 2023 - 10:33

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

يعرف اليوم الخميس عددا من المباريات المثيرة في الوطن العربي وأوروبا بعد جرعة الثلاثاء والأربعاء الدسمة من دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال أوروبا.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 9 مارس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري السعودي

في قمة كبيرة ومدوية، يحل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، ضيفا على اتحاد جدة فريق أحمد حجازي وطارق حامد، في السابعة مساءً عبر SSC Sport 1 بتعليق فهد العتيبي.

الدوري الأوروبي

وفي ذهاب دور الستة عشر، يستقبل مانشستر يونايتد نظيره ريال بيتيس في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كما يلعب يوفنتوس أمام فرايبورج في نفس التوقيت عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق حسن العيدروس.

ويحل أرسنال ضيفًا على سبورتنج لشبونة في الثامنة إلا ربع عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق رؤوف خليف.

كما يستقبل روما نظيره ريال سوسيداد في نفس التوقيت عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق محمد بركات.

ويلعب إشبيلية زعيم المسابقة ضد فنربخشة في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 3 بتعليق عادل خلو.

دوري المؤتمر الأوروبي

ويحل وست هام يونايتد ضيفا على أيك لارانكا في الثامنة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports Extra 2 بتعليق أحمد عبده.

ويلعب أندرلخت أمام فياريال في نفس التوقيت عبر beIN Sports EN 2 بتعليق نوفل باشي.

ويستقبل فيورنتينا نظيره سيفاس سبور في العاشرة مساءً عبر beIN Sports EN 3 بتعليق منتصر الأزهري.

كأس الكونفدرالية

وفي مباراة أُجلت منذ أمس، يلعب ريفرز يونايتد أمام موتيما بيمبي في الرابعة عصر اليوم.

كأس آسيا للشباب

وتلعب السعودية أمام اليابان في قمة الدور الأول في الثانية ظهرًا، مباراة تنقلها beIN Sports AFC بتعليق سمير المعيرفي.

الدرجة الثانية

وفي الثالثة عصرًا تقام مباريات مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية المصري، ويلعب أسمنت أسيوط أمام النصر للتعدين، ويحل الجونة ضيفا على تليفونات بني سويف، ويستقبل وادي دجلة نظيره بتروجت، ويلتقي مصر للمقاصة مع مركز شباب طامية، ويواجه الألومنيوم نظيره لافيينا.

كوبا ليبرتادوريس

وفي الثانية عشر صباح الجمعة، يلعب فورتاليزا البرازيلي أمام سيرو بورتينيو الباراجواني عبر beIN Sports 1 بتعليق محمد بركات.

كما يلعب هوراكان الأرجنتيني أمام سبورتنج كريستال من بيرو في الثانية صباحا عبر نفس المحطة.

كرة سلة

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة يلعب أورلاندو ماجيك أمام يوتا جاز في الثانية صباح الجمعة، ويلتقي إديانا بيسرز بنظيره هيوستن روكتس في نفس التوقيت، كما يلعب تزامنًا ديترويت بيستونز أمام شارلوت هورنيتس.

وفي الثانية والنصف يلتقي ممفيس غريزليس بـ جولدن ستيت واريورز.

وفي الدوري الأوروبي، يستقبل ريال مدريد نظيره فالنسيا، ويلعب أولمبياكوس أمام بايرن ميونيخ.

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