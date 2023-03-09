رئيس استاد القاهرة يكشف عن الموافقة على استضافة مباريات الأهلي

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن الموافقة رسميا على استضافة مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب لخوض مبارياته على استاد القاهرة بدلا من ملعب السلام بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني.

وقال وليد عبد الوهاب عبر قناة etc: "لأول مرة في تاريخ استاد القاهرة يكون هناك ستة فرق ملعبهم هو استاد القاهرة بالإضافة إلى المنتخب في الموسم الحالي، أرى أن ذلك شرف لنا ولدينا فريق عمل كامل من أجل الحفاظ على جودة أرضية الملعب".

وكشف "استاد القاهرة يستضيف ما يقرب من 18 مباراة في الشهر الواحد، قبل الخطة الحالية كنا نلعب تقريبا مباراة أو مباراتين ثم نتوقف لفترة".

وشدد عبد الوهاب "الأهلي والزمالك قيمة كبيرة جدا وصورة جيدة لاستاد القاهرة، ونحن تم أمر الفريقين".

وكشف رئيس هيئة الاستاد "بالفعل تمت الموافقة رسميا على استضافة مباريات الأهلي على استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة".

ويستضيف الأهلي أولى مبارياته المقبلة مطلع أبريل المقبل عندما يواجه الهلال السوداني في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ثم المباراة التالية ضد غزل المحلة في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وتابع "اتحاد الكرة ورابطة الأندية ينسقون جدول المباريات المحلية بما لا يتعارض من استضافة أكثر من مباراة في نفس التوقيت".

وأوضح وليد عبد الوهاب "في الأغلب لا يحدث تعارض في المواعيد ومن المتوقع عدم حدوث ذلك بين مواجهات الأهلي والزمالك، لأن خريطة الجدول أمام لجنة المسابقات ولم يصادفنا أي تعارض هذا الموسم".

وتابع "استاد القاهرة لن يستضيف مواجهة المنتخب الأولمبي لفريق زامبيا، تلك المباراة مقرر لها ملعب الدفاع الجوي".

وأضاف "استاد القاهرة يستضيف مواجهة المنتخب الأول أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، وأعداد الجماهير في المباراة ستعود حسب التنسيق الأمني".

واختتم رئيس هيئة استاد القاهرة "الملاعب بدون جماهير ليس لها طعم، ونفضل زيادة العدد خلال الفترة المقبلة".

ويستضيف استاد القاهرة مساء السبت المقبل نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب بين منتخبي السنغال ونيجيريا.