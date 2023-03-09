بعد غياب 11 عاما.. عودة العملاق ميلان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام

تأهل ميلان الإيطالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله أمام مضيفه توتنام هوتسبير 0-0 في إياب دور الستة عشر.

واستفاد ميلان من فوزه ذهابًا في سان سيرو بهدف دون رد قبل 3 أسابيع.

ليكون ميلان ثاني الواصلين إلى ربع النهائي بعد بايرن ميونيخ الألماني الذي أطاح بـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتأهل ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2011\2012، أي بعد غياب 11 عامًا.

فيما تعقّد موسم توتنام أكثر في الظهور الأول لمدربه أنطونيو كونتي بعد ابتعاده عن الخط الجانبي للملعب بعد إجراء جراحة المرارة.

وظهر كونتي بشكل في مباراة الذهاب، لكن الطبيب نصحه بالراحة بعدها، ليبتعد عن توتنام حتى عاد ليشهد خروج فريقه أمام الروسونيري في لندن.

هـــدف واحـــــــــد يـــكـــفـــي فـــــي 180 دقــــيقــــة للـــتــــأهـــل. 🔴⚫🔥 رسميا.. ميلان يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2012 بعد التغلب على توتنام في مجموع المباراتين بهدف نظيف. 🇪🇺🏆#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/9D2JJoPNmO — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2023

تأخير بات اعتياديًا

تأخرت المباراة 10 دقائق بسبب تأخر وصول حافلة تشيلسي للتكدس المروري، أمرٌ حدث أمس في مباراة تشيلسي ودورتموند أيضًا في العاصمة لندن.

عودة ماينيان

ظهر الفرنسي مايك ماينيان في حراسة مرمى ميلان بعد عودته للقائمة الأوروبية عقب تعافيه من الإصابة الطويلة التي أبعدته لأشهر.

في المقابل، عاد بيير إيميل هويبرج لخط وسط توتنام هوتسبير بعد غيابه عن مابارة الذهاب للإيقاف.

📋كين وسون يقودان هجوم توتنام، ومانيان يحرس مرمى ميلان بعد غياب طويل في دوري الأبطال. 🔴⚫⚪#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/fmGu2DtZl6 — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2023

شوط هادئ

لم يصل الفريقان للمرميين بشكل واضح في الشوط الأول الذي غلب عليه الحذر.

النبأ السيئ الأول لـ توتنام حدث بعد 17 دقيقة عندما تدخّل كريستيان روميرو بقوة على رافاييل لياو، ليحصل على بطاقة صفراء ويغيب عن المباراة التالية للإيقاف.

ميلان نفذ المخالفة بشكل أنيق -على طريقة الجوهري-، لتصل الكرة نحو جونيور ميسياس الذي سدد بقوة كرة جاورت القائم.

أخطر فرصة توتنام في الشوط الأول كانت تسديدة هاري كين التي اصطدمت بالمدافع وغيرت اتجاهها في الدقيقة 35، لكن ماينيان تألق وأبعد.

نشاط أكبر

في الشوط الثاني هدد براهيم مرمى توتنام في الدقيقة 51، لكن فريزر فورستر حافظ على نظافة شباكه.

كونتي حاول إنقاذ الموقف، فأدخل الإسباني بيدرو بورو بدلا من الكرواتي إيفان بيريشيتش في الدقيقة 53.

في المقابل سحب ستيفانو بيولي، لاعبه أليكسيس سايليمايكرز بدلا من ميسياس في الدقيقة 56.

توتنام تحرك، فاخترق الدنماركي هويبيرج منطقة جزاء ميلان وأطلق تسديدة قوية في الدقيقة 64، لكن ماينيان تصدى.

ميلان رد سريعا، فكاد براهيم أن يسجل في الدقيقة 67 لولا تدخُل الدفاع، لتصل الكرة إلى جيرو الذي سدد بقوة لكن فورستر تصدى.

تحرك كونتي مجددا بتغيير هجومي هذه المرة في الدقيقة 70، وأقحم البرازيلي ريتشارليسون بدلا من إيمرسون.

تهور روميرو لم يتوقف، فتدخّل بقوة على تيو هيرنانديز وتلقى البطاقة الصفراء الثانية ليغادر الملعب مطرودًا بعد أن انتظره الحكم حوالي دقيقة حتى نهوضه.

بيولي أجرى التغييرين الثاني والثالث بإقحام إسماعيل بن ناصر وديفوك أوريجي بدلا من براهيم وجيرو في الدقيقة 81.

بينما صمم كونتي على سد الفراغ الدفاعي الذي خلّفه طرد روميرو، فسحب ديان كولوسيفسكي وعوضه بالكولومبي دافينسون سانشيز في الدقيقة 83.

ميلان أنهى تغييراته في الدقيقة 89 بخروج لياو، ودخول الكرواتي أنتي ريبيتش.

جنون

الإثارة لم تحضر خلال أغلب أوقات المباراة، لكنها انفجرت في وجوهنا بعد الدقيقة 90.

كين أطلق رأسية قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن ماينيان تصدى بأعجوبة.

لترتد الهجمة إلى ميلان الذي شن لاعبوه مرتدة غير عادية انتهت عند أوريجي الذي سدد كرة ارتدت من القائم الأيسر لـ توتنام بغرابة.