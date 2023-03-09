اسكواش - بعد خسارة لقب بلاك بول.. هانيا الحمامي: أفتخر بتمثيل مصر وسأظل مدى الحياة

الخميس، 09 مارس 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

هانيا الحمامي

أعربت هانيا الحمامي وصيفة نسخة 2023 من بطولة بلاك بول عن فخرها بتمثيل مصر.

وشددت هانيا على قرارها بتمثيل مصر مدى الحياة، وأثنت على دعم البلاد لرياضة الاسكواش عالميا خاصة خلال الفترة الأخيرة.

وكانت هانيا الحمامي قد خسرت أمام مواطنتها نوران جوهر في المباراة النهائية لبطولة بلاك بول.

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وكتبت هانيا الحمامي عبر صفحتها الرسمية: "لم تكن النتيجة التي أرغب بها، ولكن ممتنة لما وصلت إليه هذا الموسم".

وتابعت "أحب أن انتهز الفرصة لشكر بلدي مصر التي أفخر بتمثيلها، وسوف أظل أمثلها مدى الحياة".

وشددت "البلد التي دعمت الاسكواش العالمي خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة وأثناء جائحة كورونا".

واختتمت هانيا الحمامي تصريحاتها "أشكر الاتحاد المصري وأشرف صبحي وزير الرياضة والرعاة لدعم جميع البطولات التي أقيمت في مصر".

وحققت هانيا الحمامي هذا الموسم لقبين من أربع نهائيات وصلت إليهم في المنافسات الدولية.

وحصدت هانيا لقب بطولة مصر المفتوحة في سبتمبر الماضي قبل أن تتوج بمنافسات هونج كونج المفتوحة في ديسمبر.

بينما حققت هانيا وصافة بطولتي كأس جراسهوبر وبلاك بول المفتوحة.

اسكواش هانيا الحمامي
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